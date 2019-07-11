"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для GDR X5 до "держать" в связи с ростом котировок

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с "покупать" до "держать" после роста котировок этих бумаг на 40% с начала года, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость GDR ритейлера, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет $37 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR X5, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $34,38 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $34,95 за штуку.