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11 июля 2019 года 15:43
Рынок акций РФ: позитив есть, покупателей нет - БКС
"В четверг российский рынок акций умеренно снижается, несмотря на достаточно позитивный внешний фон и растущую стоимость нефти. Индекс МосБиржи откатился ближе к рубежу в 2800 пунктов. Причинами слабой реакции отечественных акций на внешний позитив, по нашему мнению, стали техническая перекупленность, сезонный фактор и пик дивидендного сезона. Кроме того, укрепление рубля дискретно оказывает давление на бумаги экспортеров. Фаза роста индекса МосБиржи длится уже два месяца. С 13 мая рост IMOEX составил 11,5%, причем локальные коррекции быстро выкупались. Снижение рисков реализации санкционных угроз, высокие дивиденды и общий risk on, связанный с разворотом к смягчению в монетарной политике ключевых центробанков помогли российскому рынку многократно переписать исторические максимумы. В условиях пика летнего сезона активность покупателей падает, для продолжения роста отечественному рынку сейчас нужны не столько благоприятная внешняя конъюнктура, сколько приток свежих денег. Накануне рисковые активы получили поддержку со стороны главы ФРС Джерома Пауэлла, который выступил с полугодовым отчетом по монетарной политике в Конгрессе США. Пауэлл обозначил факторы, которыми может руководствоваться американский регулятор при решении по базовой ставке на предстоящем июльском заседании. Риски сохранения слабости инфляции и высокая степень неопределенности в международных торговых отношениях, по-видимому, приведут к решению о снижении ставки на заседании 31 июля. Ослабленный на этом фоне доллар и данные Американского института нефти о снижении запасов нефти в США на 9,5 млн баррелей (при ожидавшихся минус 3,1 млн), а также новые сигналы о напряженности в Ормузском заливе подстегнули рост нефтяных цен. Не исключаем достижения отметки $70 за баррель в краткосрочной перспективе. С учетом обозначенных выше факторов до конца недели ожидаем консолидации индекса МосБиржи в диапазоне 2790-2820 пунктов", - комментирует ситуацию финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.
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11 июля 2019 года 16:48
Доходность двухлетних US Treasuries может упасть до 1% годовых к концу 2020 года, если Федеральная резервная система перейдет к снижению процентных ставок, полагают аналитики Citigroup. "Мы сейчас находимся в той точке, когда надо оценить - сократит ли Федрезерв ставку для подстраховки или мы... читать дальше
.11 июля 2019 года 16:23
"Цены на нефть впервые с конца весны поднялись выше $67 за баррель. В пользу роста котировок сырья сейчас работают несколько факторов, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Во-первых, сформировавшиеся после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла ослабление доллара и рост... читать дальше
.11 июля 2019 года 15:11
"В среду состоялся ежегодный отчет председателя ФРС США Джерома Пауэлла перед Палатой представителей Конгресса. Чиновник заявил, что регулятор видит риски, связанные с неопределенностью в мировой торговой политике и конфликтом между США и Китаем, а также со слабым экономическим ростом, которые... читать дальше
.11 июля 2019 года 14:47
Цены на нефть выросли более чем на 4% на фоне новостей о сокращении запасов, связанных с погодными условиями перебоев в поставках и геополитических заявлений, которые, вероятно, были дополнены закрытием коротких позиций. Сочетание этих факторов выглядит временным, и мы по-прежнему ожидаем движения... читать дальше
.11 июля 2019 года 14:24
Рост рисков для мировой экономики и смягчение политики ведущих центральных банков поддержат спрос и цены на золото - Промсвязьбанк
"Цены на золото во 2 квартале 2019 года достигли максимального значения с начала 2013 года. Этому способствовал ряд фундаментальных факторов, долгосрочно главным из которых выступает замедление мировой экономики и торговли, что выражается в ухудшении макроэкономических показателей. По нашему... читать дальше
.11 июля 2019 года 13:45
"Доллар несколько ослабел во 2 квартале 2019 года. Ухудшение тональности статистики и очередные шаги США по ужесточению условий торговли в КНР и с Мексикой на фоне появившихся ожиданий снижения ставки ФРС привели к снижению DXY. Наиболее уверенно смотрелась иена, крепнувшая на фоне роста... читать дальше
.11 июля 2019 года 12:42
"Цены на нефть в утренние часы четверга продолжали уверенно расти после увеличения более чем на 4% в ходе вчерашней торговой сессии. Фьючерсы на Brent достигали $67,3/bbl, WTI росла до $60,7/bbl. Поддержку нефтяным контрактам оказывает улучшение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках... читать дальше
.11 июля 2019 года 12:20
"Нефть марки Brent в ходе торговой сессии среды достигла максимального уровня закрытия с мая, протестировав сопротивление $67 за баррель. Столь стремительное развитие "бычьего" ралли значительно повышает шансы покупателей добраться до следующей психологической планки в $70 за баррель. Фактором... читать дальше
.11 июля 2019 года 11:44
"Нефтяные котировки в среду продемонстрировали сильную динамику и прибавили около 4,5%, чему способствовали угроза тропического шторма в Мексиканском заливе, снижение запасов нефти в США и ослабление доллара после выступления главы ФРС. Фьючерсы на Brent полностью нивелировали снижение прошлой... читать дальше
.11 июля 2019 года 11:08
Рассчитываем на возврат нефти в более фундаментально оправданный диапазон 64-66 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть вышла вверх из диапазона 64-66 долл./барр. на фоне сильной статистики по запасам от Минэнерго, а также из-за остановки около трети производства в Мексиканском заливе, куда все же добрался тропический шторм "Барри". Так, вслед за данными от API запасы сырой нефти сократились на 9,5 млн... читать дальше
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