Нефть дорожает в силу широкого набора факторов - Julius Baer

Цены на нефть выросли более чем на 4% на фоне новостей о сокращении запасов, связанных с погодными условиями перебоев в поставках и геополитических заявлений, которые, вероятно, были дополнены закрытием коротких позиций. Сочетание этих факторов выглядит временным, и мы по-прежнему ожидаем движения котировок в заданном диапазоне в ближайшем будущем. Повышение цен на "черное золото" связано с целым рядом условий. В разгар автомобильного сезона в США спрос на сырье находится на пике, и запасы сырой нефти снижаются ввиду высокой перерабатывающей активности. Кроме того, приближается сезон ураганов, и сильный шторм уже проходит через отдельные части Мексиканского залива, что отражается на морской добыче. Рост котировок поддерживают и такие уже ставшие традиционными факторы, как жесткая риторика США в отношении Ирана и заявления председателя ФРС США Джерома Пауэлла, которые стимулируют снижение курса доллара. Этот "бычий" фон может привести к закрытию коротких позиций спекулянтами, принимая во внимание тот факт, что фьючерсные позиции этой группы игроков были во много сконцентрированы в данном сегменте рынка. С другой стороны, запасы нефти выглядят высокими и превышают средние за последние пять лет уровни. Сланцевый бум в США и слабый мировой спрос компенсируют риски дефицита предложения, связанные с ситуацией вокруг Ирана и Венесуэлы. Как следствие, рынок нефти в последнее время перестал реагировать на геополитический шум. Скачок цен связан с временными факторами, и мы по-прежнему ожидаем, что движение котировок будет определяться уровнем издержек сланцевых производителей и инфляцией топливных цен. Это поддерживает наш нейтральный взгляд на сектор", - комментирует ситуацию главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер.