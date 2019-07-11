Зона 1,10-1,15 для пары евро-доллар сохранит актуальность - Промсвязьбанк

"Доллар несколько ослабел во 2 квартале 2019 года. Ухудшение тональности статистики и очередные шаги США по ужесточению условий торговли в КНР и с Мексикой на фоне появившихся ожиданий снижения ставки ФРС привели к снижению DXY. Наиболее уверенно смотрелась иена, крепнувшая на фоне роста макроэкономических опасений и сохранения политики Банка Японии. Евро во 2 квартале отчасти отыграл потери начала года к доллару благодаря сжатию спрэда доходности бондов США-ЕС. Потенциал дальнейшего укрепления ограничен: экономика Европы слаба, и поддержку паре в ближайшее время смогут оказать лишь ставки и ухудшение ситуации за океаном. Мы считаем, что зона 1,10-1,15 для пары евро-доллар сохранит актуальность; к концу года мы видим риск возврата к ее нижней границе", - предупреждают специалисты Промсвязьбанка.