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11 июля 2019 года 12:20
У Brent есть шансы добраться до отметки в $70 за баррель - AMarkets
"Нефть марки Brent в ходе торговой сессии среды достигла максимального уровня закрытия с мая, протестировав сопротивление $67 за баррель. Столь стремительное развитие "бычьего" ралли значительно повышает шансы покупателей добраться до следующей психологической планки в $70 за баррель. Фактором роста цен выступили данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США. Администрация энергетической информации (EIA) в среду сообщила, что запасы нефти в США на неделе, закончившейся 5 июля, снизились на 9,5 млн баррелей. Это более сильное снижение, чем ожидали аналитики. По данным Американского института нефти (API), вышедшим во вторник, снижение запасов нефти составило 8,1 млн баррелей. Участники рынка связывают подобную динамику с штормом в Мексиканском заливе, который уже привел к сокращению объемов нефтедобычи из-за приостановки работы нефтедобывающих платформ, оказавшихся в эпицентре стихийного бедствия. Кроме того, поддержку ценам продолжают оказывать эскалация напряженности на Ближнем Востоке, а также решение стран ОПЕК+ продлить на 9 месяцев действие энергетического пакта. Также на стороне покупателей нефти и мягкий тон председателя ФРС Джерома Пауэлла, который в ходе своего вчерашнего выступления в Конгрессе подтвердил готовность ФРС к снижению ставок, что отразится на долгосрочной слабости доллара и окажет дополнительную поддержку котировкам "черного золота", - отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
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11 июля 2019 года 16:48
Доходность двухлетних US Treasuries может упасть до 1% годовых к концу 2020 года, если Федеральная резервная система перейдет к снижению процентных ставок, полагают аналитики Citigroup. "Мы сейчас находимся в той точке, когда надо оценить - сократит ли Федрезерв ставку для подстраховки или мы... читать дальше
.11 июля 2019 года 16:23
"Цены на нефть впервые с конца весны поднялись выше $67 за баррель. В пользу роста котировок сырья сейчас работают несколько факторов, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Во-первых, сформировавшиеся после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла ослабление доллара и рост... читать дальше
.11 июля 2019 года 15:11
"В среду состоялся ежегодный отчет председателя ФРС США Джерома Пауэлла перед Палатой представителей Конгресса. Чиновник заявил, что регулятор видит риски, связанные с неопределенностью в мировой торговой политике и конфликтом между США и Китаем, а также со слабым экономическим ростом, которые... читать дальше
.11 июля 2019 года 14:47
Цены на нефть выросли более чем на 4% на фоне новостей о сокращении запасов, связанных с погодными условиями перебоев в поставках и геополитических заявлений, которые, вероятно, были дополнены закрытием коротких позиций. Сочетание этих факторов выглядит временным, и мы по-прежнему ожидаем движения... читать дальше
.11 июля 2019 года 14:24
Рост рисков для мировой экономики и смягчение политики ведущих центральных банков поддержат спрос и цены на золото - Промсвязьбанк
"Цены на золото во 2 квартале 2019 года достигли максимального значения с начала 2013 года. Этому способствовал ряд фундаментальных факторов, долгосрочно главным из которых выступает замедление мировой экономики и торговли, что выражается в ухудшении макроэкономических показателей. По нашему... читать дальше
.11 июля 2019 года 13:45
"Доллар несколько ослабел во 2 квартале 2019 года. Ухудшение тональности статистики и очередные шаги США по ужесточению условий торговли в КНР и с Мексикой на фоне появившихся ожиданий снижения ставки ФРС привели к снижению DXY. Наиболее уверенно смотрелась иена, крепнувшая на фоне роста... читать дальше
.11 июля 2019 года 12:42
"Цены на нефть в утренние часы четверга продолжали уверенно расти после увеличения более чем на 4% в ходе вчерашней торговой сессии. Фьючерсы на Brent достигали $67,3/bbl, WTI росла до $60,7/bbl. Поддержку нефтяным контрактам оказывает улучшение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках... читать дальше
.11 июля 2019 года 11:44
"Нефтяные котировки в среду продемонстрировали сильную динамику и прибавили около 4,5%, чему способствовали угроза тропического шторма в Мексиканском заливе, снижение запасов нефти в США и ослабление доллара после выступления главы ФРС. Фьючерсы на Brent полностью нивелировали снижение прошлой... читать дальше
.11 июля 2019 года 11:08
Рассчитываем на возврат нефти в более фундаментально оправданный диапазон 64-66 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть вышла вверх из диапазона 64-66 долл./барр. на фоне сильной статистики по запасам от Минэнерго, а также из-за остановки около трети производства в Мексиканском заливе, куда все же добрался тропический шторм "Барри". Так, вслед за данными от API запасы сырой нефти сократились на 9,5 млн... читать дальше
.11 июля 2019 года 10:48
Не исключено, что уже сегодня может состояться очередной "штурм" многолетних максимумов по золоту вблизи 1440 - FxPro
"Золото подскочило в среду на 2,5%, резким движением прервав коррекционный откат и вернувшись в область 6-летних максимумов. То, насколько быстро возобновились покупки по Gold, в ответ на ремарки главы ФРС, заставляет задуматься, что рынки по-прежнему не упускают этот металл из своего фокуса. В... читать дальше
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