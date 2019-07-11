Краткосрочно возможен всплеск цен Brent в район $68 - БКС

"Нефтяные котировки в среду продемонстрировали сильную динамику и прибавили около 4,5%, чему способствовали угроза тропического шторма в Мексиканском заливе, снижение запасов нефти в США и ослабление доллара после выступления главы ФРС. Фьючерсы на Brent полностью нивелировали снижение прошлой недели, которое произошло из-за спекулятивных распродаж после продления сделки ОПЕК+. Котировкам потребовалось шесть торговых дней, чтобы вновь вернуться выше $66 и даже обновить локальные вершины. Сегодня с утра контракты на североморскую нефть торгуются выше $67 за баррель. Сейчас сентимент складывается исключительно позитивный, но в любой момент тема замедления мировой экономики может вновь выйти на первый план и оказать давление на рынок. Краткосрочно возможен всплеск в район $68, но в дальнейшем цены с большой вероятностью консолидируются где-то в районе $65,5-67", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.