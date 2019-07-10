Коррекционное снижение рынка акций может возобновиться - Промсвязьбанк

"В среду российский фондовый рынок продемонстрировал умеренный рост, несмотря на позитив извне. Так, поддержку нашим акциям оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent прибавила более 2%, чему способствовал как общий спрос на рисковые активы, так и данные Минэнерго США, показавшие падение запасов нефти на 9,5 млн баррелей. При этом на западных фондовых площадках наблюдалась разнонаправленная динамика. В Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 0,5%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,3% соответственно. В сложившихся обстоятельствах к 18:20 мск индекс МосБиржи прибавил символические 0,04%, удерживая позиции в районе 2824 пунктов. Отметим, что после снижения в понедельник "медведям" не удалось развить успех, а рынок перешел в консолидацию в районе 2820 пунктов. Однако в ее рамках индекс МосБиржи "боком" прошел краткосрочный восходящий тренд ускорения, берущий начало от майских минимумов, что может говорить в пользу продолжения коррекционного снижения. Из поддержек выделим уровни 2780 и 2730 пунктов", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.