.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / БКС снизил рекомендацию для акций АЛРОСА до "держать" и оценку на 24%
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 июля 2019 года 18:21
БКС снизил рекомендацию для акций АЛРОСА до "держать" и оценку на 24%
"БКС Глобал Маркетс" понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) на 24% - до $1,6 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Олега Петропавловского, Кирилла Чуйко и Артема Багдасаряна. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". "Мы понижаем прогнозную цену акций "АЛРОСА" на фоне слабой конъюнктуры алмазного рынка, которая, по всей видимости, сохранится гораздо дольше, чем мы ожидали ранее. Продажи алмазов "АЛРОСА" в июне снизились третий месяц подряд до $219 млн (минус 16% относительно предыдущего месяца, минус 43% относительно июня 2018 года), при этом менеджмент ожидает сохранения неблагоприятной ситуации на рынке до конца III квартала 2019 года и может даже снизить поставки с текущих 38 млн карат в рамках стратегии "цена важнее объемов", - говорится в обзоре. Экспертов скептически оценивают перспективы рынка алмазов по ряду причин. "Во-первых, спрос и цены на низкосортные алмазы демонстрируют слабую и нестабильную динамику, поскольку индийские огранщики активно сокращают свои запасы, что подтверждают как в De Beers, так и в "АЛРОСА". Вместе с тем на рынке крупных камней присутствуют и другие риски. Цены на крупные алмазы могут упасть из-за снижения цен на высококачественные бриллианты. Последнее может быть вызвано демпингом цен со стороны индийских огранщиков для пополнения оборотного капитала из-за низкой прибыли и избытка предложения. Кроме того, индийские власти усиливают борьбу с отмыванием денег, что в сочетании с санкциями США ограничивает спрос, в то время как глобальные макроэкономические риски создают неопределенность для предметов роскоши, что также негативно для рынка", - пишут они. В более долгосрочном плане аналитики сохраняют оптимизм и прогнозируют восстановление рынка алмазов в 2020 году. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $1,56 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $1,36 за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: Алроса АК
.
10 июля 2019 года 11:03
"Нефть марки Brent завершила торговую сессию вторника ростом, добравшись до $64,49. Восходящая динамика сохраняется и на азиатской сессии среды, что повышает шансы на тестирование сопротивления $65 уже до конца сегодняшнего дня. Поддержку ценам оказывает рост напряженности на Ближнем Востоке. На... читать дальше
.10 июля 2019 года 10:11
В случае выхода сильной статистики от Минэнерго США ждем закрепления нефти в диапазоне 64-66 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Статистика от API поддерживает нефть ввиду сильного сокращения запасов сырой нефти (на 8,1 млн барр.). В случае выхода аналогичной сильной статистики от Минэнерго США ждем закрепления нефти в диапазоне 64-66 долл./барр. Также поддержка может быть за счет тропического шторма "Барри", который в... читать дальше
.10 июля 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатской сессии в среду повышаются. читать дальше
.09 июля 2019 года 18:41
"Сегодня британский фунт достиг минимального значения по отношению к доллару с апреля 2017 года - 1,2440. Понятно, что главным драйвером, толкающим фунт вниз, является полная безрезультатность переговоров Великобритании и Европейского союза. Перспективы жесткого брекзита заставляют многих... читать дальше
.09 июля 2019 года 18:20
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея Bank of America Corporation: покупка от текущих уровней: $29,26, целевой уровень - $30,9, стоп-лосс: $28,4, ожидаемая доходность: +6%; временной горизонт удержания... читать дальше
.09 июля 2019 года 14:37
"Утром нефтяные цены находились под давлением, символически обновив минимум понедельника, но после консолидации резко ушли вверх в начале российской сессии. В данный момент Brent прибавляет 1,2% около отметки $64,7. Котировки нефти вновь "мечутся" между двумя сильными противоположными драйверами.... читать дальше
.09 июля 2019 года 12:43
"Преимущественно нейтральная динамика рисковых активов на глобальных площадках отражается и в движении фьючерсов на нефть, которые торгуются в довольно узких диапазонах. Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Накануне представитель иранской... читать дальше
.09 июля 2019 года 12:03
"Нефть марки Brent продолжает консолидироваться в районе $64 за баррель. Фундаментальной фон по-прежнему остается на стороне покупателей, создавая условия для возобновления восходящей динамики и закрепления выше $65 за баррель. Участники рынка продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке и... читать дальше
.09 июля 2019 года 11:37
"Единая валюта "топчется" вблизи 1,1200. Пара евро/доллар была отброшена к этим отметкам в пятницу, однако курсирует вблизи них в ожидании последующих сигналов со стороны ФРС. При этом динамика смещена в сторону снижения. Со стороны теханализа с первых чисел июля каждый последующий внутридневной... читать дальше
.09 июля 2019 года 11:23
"Нефтяные фьючерсы утром снижаются менее чем на 0,5% после неспособности удержаться в уверенном "плюсе" накануне. Котировки остаются выше ближайших краткосрочных поддержек 62,50 долл. для Brent и 55,50 долл. для WTI, но в то же время не решаются преодолеть сопротивления 66 долл. и 60 долл.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.