Ожидаем на этой неделе движения курса рубля в диапазоне 62,8-64,2 за доллар - БКС

"К середине недели курс рубля укрепляется до уровней 63,3-63,5. Умеренному укреплению российской валюты способствует хотя и достаточно слабый, но оптимизм в рыночных настроениях, сформированный на фоне некоторого торгового сближения США и Китая. Более существенное воздействие транслируется в рынки через канал выступлений Пауэлла в Конгрессе. Заметим, что рынки упорно не хотят верить в то, что сохранение текущих торговых ограничений может быть новой реальностью. В этой связи любая информация о "потеплении" отношений между сторонами торгового конфликта принимается инвесторами весьма охотно. На этот раз поводом для "оттепели" могли стать заявления американских представителей об ослаблении рестрикций в отношении китайской Huawei. Тем не менее, основные надежды рынки возлагают на мировые ЦБ. Сегодня первоначальные заявления Пауэлла в ходе доклада о ДКП перед Конгрессом, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что ФРС не желает идти "вразрез" с ожиданиями рынка по снижению ставки в июле. Тезисы о наличии рисков неопределённости для американской экономики, а главное, рисков сохранения слабости в инфляции, могут трактоваться как еще одна предпосылка для мягкости Федрезерва на июльском заседании. На этом фоне американский рынок устремляется к новым максимумам, доллар демонстрирует склонность к ослаблению. Для российской валюты такое положение дел в краткосрочной перспективе может послужить поводом для продолжения умеренного укрепления. Также считаем, что итог как сегодняшнего выступления главы ФРС, так и завтрашнего станет для ЦБ РФ одной из "лакмусовых бумажек" в определении вектора своей монетарной политики на самую ближайшую перспективу. На наш взгляд, сегодня яркость "зеленого света" Федрезерва в отношении готовности к снижению ставок снова усилилась, что также транслируется в рост вероятности реализации агрессивного шага снижения ключевой ставки Банком России в июле. Учитывая вышеизложенное, ожидаем на этой неделе продолжения роста нефтяных цен, а также движения курса рубля в диапазоне 62,8-64,2 за доллар", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.