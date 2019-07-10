Главным драйвером для рубля в ближайшее время станут действия ЦБ РФ по смягчению монетарной политики - ИК QBF

"Российский рубль в паре с долларом пока "дрейфует" в рамках коридора 62,5-64. В последние торговые дни наметилось некоторое ослабление нашей валюты, которое связано с глобальными тенденциями, доллар укрепляется ко всем мировым валютам, индекс доллара DXY вырос до 97,5 пункта. Хотелось бы обратить внимание не на внешние факторы, а на внутренние. Главным драйвером для рубля в ближайшее время станут действия ЦБ РФ по смягчению монетарной политики. Основной вопрос - на сколько базисных пунктов ЦБ снизит ставку 26 июля. Если Центробанк сразу срежет на 50 б.п., то это будет негативным сигналом для российского рубля. ЦБ видит проблемы в экономике и не только пытается смягчить кредитные условия, но и ослабить рубль, который с начала года вырос на 5% к доллару США. С учетом того, что растущие цены на нефть увеличивают объем покупки валюты в рамках бюджетного правила, можно ожидать, что при ценах на нефть в 70 долларов за баррель рубль тоже будет стремиться к цифре 70 рублей за доллар. 70 на 70 - удобная формула в текущих условиях и во второй половине 2019 года", - указывает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.