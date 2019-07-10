Торги акциями проходят в спокойном ключе - ИК "Велес Капитал"

"Российские фондовые индексы в первой половине сессии немного снизились, но оставалась выше поддержек 2810 и 1390 пунктов по индексу МосБиржи и РТС соответственно. Торговля по-прежнему проходит в спокойном ключе, но внести коррективы в настроения может речь главы ФРС Джерома Пауэлла. Если позиция Пауэлла в отношении денежно-кредитной политики окажется слишком жесткой, мировой "аппетит к риску" может резко ослабнуть", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.