Во втором полугодии 2019 года у рубля мало шансов остаться сильным - Райффайзенбанк

"Подушка валютной ликвидности, накопленная банковским сектором (по нашим оценкам, ~15 млрд долл.), позволит какое-то время сдерживать негативный эффект от предстоящего в 3-4 кв. оттока валютной ликвидности. По нашим оценкам, во 2П сальдо составит всего 14,1 млрд долл. (падение произойдет, главным образом, из-за быстрого восстановления импорта, +11% г./г.), чего недостаточно для покрытия покупок валюты ЦБ РФ (~30 млрд долл.). Кроме того, иссякнет (это уже видно по аукционам ОФЗ) приток нерезидентов в госдолг РФ, а нефинансовый сектор, скорее всего, вновь станет вывозить капитал. Негативно для рубля и ожидаемое во 2П смягчение монетарной политики ЦБ РФ (сократится объем carry-trade на рынке "свопов"). В этой связи (при сохранении нефти вблизи 64 долл./барр.) рубль имеет потенциал для ослабления (выше 65 руб./долл.), который с большой вероятностью реализуется в конце 3 кв. или в 4 кв. по мере исчерпания текущего избытка валютной ликвидности в банковском секторе (вывод нерезидентами полученных дивидендов будет этому способствовать). Также мы ожидаем и увеличения стоимости валютной ликвидности: уйдет избыток валютных обязательств, и российские банки перестанут привлекать рубли на "свопе", что приведет к снижению рублевых ставок и расширению базисных спредов (IRS-CCS)", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.