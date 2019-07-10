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10 июля 2019 года 14:38
Резкий рост нефти вызвал лишь умеренное повышение рубля - БКС
"Пара USD/RUB стартовала в "красной зоне", после чего продолжила умеренно снижаться, вернувшись к минимуму предыдущей сессии. Пара EUR/RUB в среду открылась вверх, переписав вчерашнюю вершину, но затем опустилась в небольшой "минус", тем не менее, демонстрируя более сильную динамику на фоне роста евро на внешнем рынке. Поддержку российской валюте оказывает активный рост нефтяных цен. Развивающиеся валюты не демонстрируют единой динамики, но основные представители данного сектора в большинстве своем находятся под умеренным давлением. В целом ситуация на мировых рынках остается непростой. Еще одним геополитическим "фронтом" стало противостояние между Японией и Южной Кореей. В начале июля Япония ввела ряд ограничений на поставку сырья для корейского высокотехнологического производства, обвинив Сеул в том, что он в обход санкций ООН снабжает КНДР высокотехнологичными компонентами. Сегодня на встрече с главами 30 ведущих южнокорейских концернов президент Южной Кореи заявил, что страна "вынуждена готовиться ко всем вариантам развития событий". Кроме того, по его словам, корейское правительство намерено добиться отмены японских торговых санкций и принять ответные меры. Все это усугубляет и без того тяжелую ситуацию в мировой торговле, угрожая еще сильнее ударить по глобальной экономике. Пара USD/RUB продолжает консолидироваться в рамках сформированного в начале недели диапазона, приближаясь к нижней границе краткосрочного восходящего канала в основном за счет фактора времени, а не ценового импульса. Поэтому более качественным сигналом, свидетельствующим о пробое данного канала, будет закрытие часовой "свечки" под минимумом понедельника 63,48", - отмечают в БКС.
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10 июля 2019 года 11:03
"Нефть марки Brent завершила торговую сессию вторника ростом, добравшись до $64,49. Восходящая динамика сохраняется и на азиатской сессии среды, что повышает шансы на тестирование сопротивления $65 уже до конца сегодняшнего дня. Поддержку ценам оказывает рост напряженности на Ближнем Востоке. На... читать дальше
.10 июля 2019 года 10:11
В случае выхода сильной статистики от Минэнерго США ждем закрепления нефти в диапазоне 64-66 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Статистика от API поддерживает нефть ввиду сильного сокращения запасов сырой нефти (на 8,1 млн барр.). В случае выхода аналогичной сильной статистики от Минэнерго США ждем закрепления нефти в диапазоне 64-66 долл./барр. Также поддержка может быть за счет тропического шторма "Барри", который в... читать дальше
.10 июля 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатской сессии в среду повышаются. читать дальше
.09 июля 2019 года 18:41
"Сегодня британский фунт достиг минимального значения по отношению к доллару с апреля 2017 года - 1,2440. Понятно, что главным драйвером, толкающим фунт вниз, является полная безрезультатность переговоров Великобритании и Европейского союза. Перспективы жесткого брекзита заставляют многих... читать дальше
.09 июля 2019 года 18:20
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея Bank of America Corporation: покупка от текущих уровней: $29,26, целевой уровень - $30,9, стоп-лосс: $28,4, ожидаемая доходность: +6%; временной горизонт удержания... читать дальше
.09 июля 2019 года 14:37
"Утром нефтяные цены находились под давлением, символически обновив минимум понедельника, но после консолидации резко ушли вверх в начале российской сессии. В данный момент Brent прибавляет 1,2% около отметки $64,7. Котировки нефти вновь "мечутся" между двумя сильными противоположными драйверами.... читать дальше
.09 июля 2019 года 12:43
"Преимущественно нейтральная динамика рисковых активов на глобальных площадках отражается и в движении фьючерсов на нефть, которые торгуются в довольно узких диапазонах. Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Накануне представитель иранской... читать дальше
.09 июля 2019 года 12:03
"Нефть марки Brent продолжает консолидироваться в районе $64 за баррель. Фундаментальной фон по-прежнему остается на стороне покупателей, создавая условия для возобновления восходящей динамики и закрепления выше $65 за баррель. Участники рынка продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке и... читать дальше
.09 июля 2019 года 11:37
"Единая валюта "топчется" вблизи 1,1200. Пара евро/доллар была отброшена к этим отметкам в пятницу, однако курсирует вблизи них в ожидании последующих сигналов со стороны ФРС. При этом динамика смещена в сторону снижения. Со стороны теханализа с первых чисел июля каждый последующий внутридневной... читать дальше
.09 июля 2019 года 11:23
"Нефтяные фьючерсы утром снижаются менее чем на 0,5% после неспособности удержаться в уверенном "плюсе" накануне. Котировки остаются выше ближайших краткосрочных поддержек 62,50 долл. для Brent и 55,50 долл. для WTI, но в то же время не решаются преодолеть сопротивления 66 долл. и 60 долл.... читать дальше
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