.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль может остаться на текущем уровне только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств - Банк "Санкт-Петербург"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 июля 2019 года 12:25
Рубль может остаться на текущем уровне только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств - Банк "Санкт-Петербург"
"Большинство валют развивающихся стран снижалось к доллару США в среду утром, однако рубль находился в лидерах роста. Российскую валюту в том числе поддерживает дорожающая нефть. Вероятно, на динамику курса рубля существенно повлияет тональность риторики Дж. Пауэлла в рамках выступления в Конгрессе сегодня и завтра. Так, если рынок убедится, что ФРС понизит процентную ставку на заседании в июле, доллар может несколько ослабеть, что окажет поддержку валютам развивающихся стран и рублю. Тем не менее, в среднесрочной перспективе мы ожидаем ослабления рубля из-за влияния фактора сезонности на платёжный баланс и коррекции нефтяных котировок. По нашим оценкам, на горизонте полгода приток валюты по текущему счету почти полностью уйдет на покупки валюты, осуществляемые ЦБ РФ и Минфином в рамках бюджетного правила. Превышение текущего счета над fx-покупками составит лишь около $3-3,5 млрд. В этих условиях рубль может остаться на текущем уровне только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств".
.
10 июля 2019 года 11:03
"Нефть марки Brent завершила торговую сессию вторника ростом, добравшись до $64,49. Восходящая динамика сохраняется и на азиатской сессии среды, что повышает шансы на тестирование сопротивления $65 уже до конца сегодняшнего дня. Поддержку ценам оказывает рост напряженности на Ближнем Востоке. На... читать дальше
.10 июля 2019 года 10:11
В случае выхода сильной статистики от Минэнерго США ждем закрепления нефти в диапазоне 64-66 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Статистика от API поддерживает нефть ввиду сильного сокращения запасов сырой нефти (на 8,1 млн барр.). В случае выхода аналогичной сильной статистики от Минэнерго США ждем закрепления нефти в диапазоне 64-66 долл./барр. Также поддержка может быть за счет тропического шторма "Барри", который в... читать дальше
.10 июля 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатской сессии в среду повышаются. читать дальше
.09 июля 2019 года 18:41
"Сегодня британский фунт достиг минимального значения по отношению к доллару с апреля 2017 года - 1,2440. Понятно, что главным драйвером, толкающим фунт вниз, является полная безрезультатность переговоров Великобритании и Европейского союза. Перспективы жесткого брекзита заставляют многих... читать дальше
.09 июля 2019 года 18:20
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея Bank of America Corporation: покупка от текущих уровней: $29,26, целевой уровень - $30,9, стоп-лосс: $28,4, ожидаемая доходность: +6%; временной горизонт удержания... читать дальше
.09 июля 2019 года 14:37
"Утром нефтяные цены находились под давлением, символически обновив минимум понедельника, но после консолидации резко ушли вверх в начале российской сессии. В данный момент Brent прибавляет 1,2% около отметки $64,7. Котировки нефти вновь "мечутся" между двумя сильными противоположными драйверами.... читать дальше
.09 июля 2019 года 12:43
"Преимущественно нейтральная динамика рисковых активов на глобальных площадках отражается и в движении фьючерсов на нефть, которые торгуются в довольно узких диапазонах. Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Накануне представитель иранской... читать дальше
.09 июля 2019 года 12:03
"Нефть марки Brent продолжает консолидироваться в районе $64 за баррель. Фундаментальной фон по-прежнему остается на стороне покупателей, создавая условия для возобновления восходящей динамики и закрепления выше $65 за баррель. Участники рынка продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке и... читать дальше
.09 июля 2019 года 11:37
"Единая валюта "топчется" вблизи 1,1200. Пара евро/доллар была отброшена к этим отметкам в пятницу, однако курсирует вблизи них в ожидании последующих сигналов со стороны ФРС. При этом динамика смещена в сторону снижения. Со стороны теханализа с первых чисел июля каждый последующий внутридневной... читать дальше
.09 июля 2019 года 11:23
"Нефтяные фьючерсы утром снижаются менее чем на 0,5% после неспособности удержаться в уверенном "плюсе" накануне. Котировки остаются выше ближайших краткосрочных поддержек 62,50 долл. для Brent и 55,50 долл. для WTI, но в то же время не решаются преодолеть сопротивления 66 долл. и 60 долл.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.