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10 июля 2019 года 13:08
Продажа 3,9% казначейских акций ОГК-2 компании "Мосэнерго" умеренно негативна для ОГК-2 - Газпромбанк
Продажа 3,9% казначейских акций "ОГК-2" компании "Мосэнерго" умеренно негативна для "ОГК-2", считают аналитики Газпромбанка Игорь Гончаров и Денис Степанов. Как говорится в обзоре банка, согласно сообщению "ОГК-2" и "Интерфакса", совет директоров "ОГК-2" одобрил две сделки по реализации акций: продажу 4,3 млрд казначейских акций "ОГК-2" (3,9% от капитала) по рыночной стоимости и приобретение 0,14 млрд акций "Мосэнерго" (0,35%) по рыночной стоимости на день сделки. "Исходя из сообщений "ОГК-2" и ГЭХ, мы предполагаем, что сделки с казначейскими акциями "ОГК-2" и "Мосэнерго" могут включать следующие шаги. Во-первых, вероятная "перекрестная" покупка казначейских акций компаний по рыночной цене. При этом, исходя из рыночной стоимости акций "ОГК-2" и "Мосэнерго", цена казначейского пакета в "ОГК-2" может составить 2,3 млрд рублей, а цена казначейского пакета "Мосэнерго" - 0,3 млрд рублей. Во вторых, возможная (но пока полностью не определенная) продажа части приобретенных казначейских пакетов портфельным инвесторам", - пишут аналитики. Среди рисков для акций "ОГК-2" эксперты Газпромбанка выделяют риск возникновения навеса акций "ОГК-2", если на втором шаге сделки "Мосэнерго" действительно будет продавать "в рынок" существенную часть приобретенного пакета "ОГК-2", а также возможный убыток по РСБУ в размере около 5 млрд руб. вследствие того, что балансовая стоимость казначейский акций "ОГК-2" (1,71 руб. на акцию) значительно превышает рыночную. "Исходя из предполагаемого коэффициента дивидендных выплат в 35%, этот убыток может снизить потенциальный дивиденд "ОГК-2" на примерно 0,016 руб. на акцию, тем самым снижая дивидендную доходность примерно на 3 процентных пункта", - отмечается в обзоре. Среди позитивных факторов для "ОГК-2" выделяется снижение чистой задолженности компании на разницу между ценой казначейских пакетов "ОГК-2" и "Мосэнерго" и возможное повышение ликвидности акций "ОГК-2" в случае, если "Мосэнерго" разместит существенную часть приобретаемого казначейского пакета. Негативное влияние на акции "Мосэнерго" заключается, по мнению аналитиков Газпромбанка, в ожидаемом снижении чистой денежной позиции "Мосэнерго" на разницу между ценой казначейских пакетов "ОГК-2" и "Мосэнерго". Позитив эксперты видят в том, что возможно незначительное повышение ликвидности акций "Мосэнерго" в случае, если ОГК-2 реализует пакет его казначейских акций в рынок на втором этапе сделки. "Принимая во внимание существующую неопределенность в реализации указанных сделок по продаже казначейских пакетов, мы ожидаем следующее влияние на акции: "ОГК-2": умеренно негативно - вследствие того, что риск возникновения навеса акций на втором этапе сделки, вероятно, будет превалировать над другими упомянутыми факторами; "Мосэнерго": нейтрально - во многом вследствие того, что размер вовлеченного пакета акций "Мосэнерго" не существенен (0,35% от капитала)", - говорится в заключение обзора.
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