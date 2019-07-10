В центре внимания рынка - выступление главы ФРС Джерома Пауэлла - ВТБ Капитал

"По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, количество спекулятивных чистых длинных позиций в российском рубле на прошлой неделе выросло на 4 тыс., до 32 тыс. контрактов, вернувшись к средним уровням апреля–начала июня текущего года. Между тем это лишь на 4,5 тыс. меньше исторического максимума, зафиксированного в мае. Сегодня в центре внимания рынка – выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед Комитетом по бюджету Конгресса США с отчетом по монетарной политике. Скорее всего, Пауэлл повторит тезис о намерении ФРС действовать сообразно задаче поддержания экономического роста, который продолжается уже самое длительное время за всю историю страны. Рынки уже исключили вероятность снижения ставки сразу на 50 бп, но по-прежнему ожидают смягчения процентной политики на июльском заседании FOMC", - говорится в обзоре аналитиков ВТБ Капитал.