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10 июля 2019 года 11:03
У Brent есть шансы на тестирование сопротивления $65 - AMarkets
"Нефть марки Brent завершила торговую сессию вторника ростом, добравшись до $64,49. Восходящая динамика сохраняется и на азиатской сессии среды, что повышает шансы на тестирование сопротивления $65 уже до конца сегодняшнего дня. Поддержку ценам оказывает рост напряженности на Ближнем Востоке. На прошлой неделе Иран превысил лимиты обогащения ураном, тем самым нарушил условия утвержденного международного соглашения от 2015 года. Иран также предупредил о возможных дальнейших шагах в этом направлении в случае сохранения санкций со стороны США. Подобные действия со стороны Ирана значительно увеличивают риски для зарубежных компаний, занимающихся транспортировкой нефти через Ормузский пролив. Еще одним фактором роста цен остается решение ОПЕК+ продлить действие сделки по сокращению добычи еще на 9 месяцев с целью поддержки цен. Напомним, что первоначальная реакция рынка на сообщения об этом была вялой, отчасти ввиду ожиданий более низкого спроса на фоне замедления экономического роста. Сегодня в центре внимания трейдеров данные по запасам нефти в США, которые будут опубликованы в 17:30 мск. Если Администрация энергетической информации сообщит о еще одной неделе падения запасов у Brent появится отличный повод улучшить собственные позиции. Учитывая, что несколько часов назад Американский институт нефти сообщил о снижении запасов более чем 8 млн баррелей, данный сценарий вполне вероятен", - полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
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10 июля 2019 года 10:11
В случае выхода сильной статистики от Минэнерго США ждем закрепления нефти в диапазоне 64-66 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Статистика от API поддерживает нефть ввиду сильного сокращения запасов сырой нефти (на 8,1 млн барр.). В случае выхода аналогичной сильной статистики от Минэнерго США ждем закрепления нефти в диапазоне 64-66 долл./барр. Также поддержка может быть за счет тропического шторма "Барри", который в... читать дальше
.10 июля 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатской сессии в среду повышаются. читать дальше
.09 июля 2019 года 18:41
"Сегодня британский фунт достиг минимального значения по отношению к доллару с апреля 2017 года - 1,2440. Понятно, что главным драйвером, толкающим фунт вниз, является полная безрезультатность переговоров Великобритании и Европейского союза. Перспективы жесткого брекзита заставляют многих... читать дальше
.09 июля 2019 года 18:20
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея Bank of America Corporation: покупка от текущих уровней: $29,26, целевой уровень - $30,9, стоп-лосс: $28,4, ожидаемая доходность: +6%; временной горизонт удержания... читать дальше
.09 июля 2019 года 14:37
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.09 июля 2019 года 12:43
"Преимущественно нейтральная динамика рисковых активов на глобальных площадках отражается и в движении фьючерсов на нефть, которые торгуются в довольно узких диапазонах. Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Накануне представитель иранской... читать дальше
.09 июля 2019 года 12:03
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.09 июля 2019 года 11:37
"Единая валюта "топчется" вблизи 1,1200. Пара евро/доллар была отброшена к этим отметкам в пятницу, однако курсирует вблизи них в ожидании последующих сигналов со стороны ФРС. При этом динамика смещена в сторону снижения. Со стороны теханализа с первых чисел июля каждый последующий внутридневной... читать дальше
.09 июля 2019 года 11:23
"Нефтяные фьючерсы утром снижаются менее чем на 0,5% после неспособности удержаться в уверенном "плюсе" накануне. Котировки остаются выше ближайших краткосрочных поддержек 62,50 долл. для Brent и 55,50 долл. для WTI, но в то же время не решаются преодолеть сопротивления 66 долл. и 60 долл.... читать дальше
.09 июля 2019 года 11:05
"Нефтяные котировки в начале недели остались в районе прежних уровней при сохранении информационного фона. Фьючерсы на американский сорт WTI показали опережающую динамику, что привело к незначительному сужению спреда между сортами с $6,6 до $6,4 за баррель. Фьючерсы на Brent во второй половине... читать дальше
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