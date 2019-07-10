В случае выхода сильной статистики от Минэнерго США ждем закрепления нефти в диапазоне 64-66 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Статистика от API поддерживает нефть ввиду сильного сокращения запасов сырой нефти (на 8,1 млн барр.). В случае выхода аналогичной сильной статистики от Минэнерго США ждем закрепления нефти в диапазоне 64-66 долл./барр. Также поддержка может быть за счет тропического шторма "Барри", который в течение 48 часов может сформироваться в Мексиканском заливе, где сосредоточено 17% всей добычи в Штатах (около 2 млн барр./день)", - указывает специалист Промсвязьбанка Екатерина Крылова.