ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital.

Первая инвестиционная идея Bank of America Corporation: покупка от текущих уровней: $29,26, целевой уровень - $30,9, стоп-лосс: $28,4, ожидаемая доходность: +6%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

"Bank of America Corporation - одна из крупнейших банковских компаний мира, входит в так называемую "большую четвёрку" банков США. Привлекательность идеи: стабильные финансовые показатели компании; текущая цена акций компании выглядит достаточно низкой, P/E 10,8; с точки зрения технического анализа, сейчас удачный момент для покупок; цена пробила горизонтальный уровень сопротивления и протестировала его в качестве поддержки; агрессивная программа обратного выкупа акций компании; ФРС на прошлой неделе разрешила крупнейшим банкам США повысить дивиденды и увеличить программы обратного выкупа акций в 2019, так как банки удачно прошли "стресс-тесты", подтвердив, что имеют достаточно капитала, чтобы пережить гипотетическую глубокую рецессию в следующем году. Риски инвестирования: следующий квартальный отчёт выйдет 17 июля; вероятное снижение ставки ФРС, что негативно скажется на всем банковском секторе", - указывается в обзоре ITI Capital.

Вторая инвестиционная идея Exxon Mobil: покупка от текущих уровней: $76,13, целевой уровень: $81,6, стоп-лосс: $73,6, ожидаемая доходность: +7,2%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

"Exxon Mobil Corporation - одна из крупнейших нефтяных компаний в мире. Привлекательность идеи: стабильные финансовые показатели компании; с точки зрения технического анализа, сейчас удачный момент для покупок, цена пробила горизонтальный уровень сопротивления и протестировала его в качестве поддержки; стабильные выплаты щедрых дивидендов; повышающаяся напряженность вокруг Ирана, что может привести к росту нефтяных котировок. Риски инвестирования: продолжающаяся коррекция на мировых финансовых рынках; появление на рынке новых серьезных конкурентов, из-за чего возможно сокращение выручки", - подчеркивается в обзоре ITI Capital

Третья инвестиционная идея United Technologies Corporation: покупка от текущих уровней: $132,52, целевой уровень - $141,9, стоп-лосс: $128,9, ожидаемая доходность: +7,2%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней.

"United Technologies Corporation - одна из крупнейших финансово-промышленных групп США, занимающийся исследованием, разработкой и производством высокотехнологичной продукции, в том числе двигателей самолетов, вертолетов, элеваторов, пожарных и охранных систем для нужд военной и гражданской промышленности. Привлекательность идеи: стабильные финансовые показатели компании ; 9 июня United Technologies и Raytheon RTN объявили о слиянии, которое сделает объединенную компанию второй по величине в аэрокосмической и оборонной промышленности после Boeing BA; с точки зрения технического анализа, сейчас удачный момент для покупок. Мы наблюдаем признаки локального разворота цены - последние экстремумы цены образуются с повышением. Риски инвестирования: следующий квартальный отчёт выйдет 23 июля; в начале 2020 года United Technologies планирует выделить Otis Elevators и Carrier HVAC в независимые, публично торгуемые компании. Инвесторы неоднозначно относятся к этим планам", - подчеркивается в обзоре ITI Capital

Кроме того, в обзоре сообщается, что в акциях UnitedHealth Group Incorporated сработал "ордер стоп-лосс", результат сделки: убыток 9,3$ на акцию (-3,7%). В Walgreens Boots Alliance, ConocoPhillips, Fifth Third Bancorp, Wells Fargo & Company и Honeywell International Inc. цели прежние.