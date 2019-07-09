Покупки акций на текущем фоне не оправданы, но и ждать существенной коррекции пока не приходится - ИК "ФИНАМ"

"Индекс "Московской Биржи" практически без изменений к вчерашнему закрытию - 2823 пункта, валютный индекс РТС снижается на 0,3%, до 1395 пунктов. Покупки на текущем фоне не оправданы, но и ждать существенной коррекции пока не приходится", - отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.