Российский рынок акций показывает локальную перекупленность - "Открытие Брокер"

"К середине дня индекс МосБиржи демонстрировал нейтральную динамику (+0,02%, 2822,98 пункта) после двух торговых сессий снижения. Индекс РТС терял 0,26%, вернувшись на уровень 1395,95 пункта. В целом рынки находятся под впечатлением от пятничной статистики с рынка труда США и опасений того, что ФРС отложит снижения коридора базовой ставки на заседании в конце июля. Спекуляции вокруг новых санкций против Ирана мало влияют на рынки. Российский рынок показывает локальную перекупленность, являясь одним из самых доходных в мире с начала года. Соответственно, периодическая фиксация прибыли в наиболее ликвидных бумагах вполне допустима. В биржевых "стаканах" на стороне предложения в российских акциях blue chips накопились большие объёмы бумаг на продажу. Сегодня также видны повышенные продажи в некоторых дальних ОФЗ-ПД. На фоне выхода российского рынка на пик дивидендных отсечек желающих рисковать в акциях становится всё меньше. К середине сессии объём сделок на основной секции "Московской биржи" составил около 18,6 млрд рублей, что приблизительно на четверть меньше оборота к середине дня понедельника", - отмечает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев.