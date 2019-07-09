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09 июля 2019 года 15:13
Доллар укрепляется на глобальных площадках - ИК "Велес Капитал"
В преддверии выступления Дж. Пауэлла с докладом о ДКП в Конгрессе США и публикации протокола заседания FOMC от 18-19 июня американская валюта укрепляется на глобальных площадках, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. К середине дня во вторник индекс доллара к корзине шести основных валют прибавлял порядка 0,2%, обновив почти трехнедельный максимум. Соответствующее укрепление доллар демонстрировал и на развивающихся рынках, где исключение составляли лишь турецкая лира (+0,2%) и бразильский реал (+0,1%). Рубль днем также торговался в "красной зоне" и терял около 0,3% к доллару. Накануне американская валюта практически протестировала отметку в 64 руб., где последний раз находилась около трех недель назад, однако закрепление выше данного уровня пока оказалось доллару не по плечу. В свете сегодняшнего укрепления американской валюты на глобальных площадках уже в самое ближайшее время не исключены новые попытки тестирования отметки в 64 руб. Однако глобальный уход от риска связан с вновь усилившимися опасениями в отношении конфликта в мировой торговле. Вероятно, уже завтра комментарии главы ФРС и публикация протокола FOMC подтвердят ожидания участников рынка в скором снижении процентной ставки в США, что несколько улучшит "аппетит" инвесторов на глобальных площадках и скорректирует доллар. На локальном рынке к окончанию периода усреднения обязательных резервов в ЦБ (сегодня) у банков скопился избыток рублевой ликвидности, что вынудило регулятора провести в понедельник депозитные операции "тонкой настройки" (o/n) впервые с 7 мая текущего года. При этом предложенного регулятором лимита на 300 млрд руб. участникам аукциона не хватило (объем предложения составил 543,9 млрд руб.), и сегодня ЦБ проводит повторный депозитный аукцион o/n, увеличив лимит до 460 млрд руб. Впрочем, регулятор несколько сократил лимит на недельном депозитном аукционе, предложив банкам к размещению 900 млрд руб. против 1,08 трлн руб., размещенных неделей ранее. Накануне Росстат опубликовал июньские данные по инфляции, оказавшейся в прошедшем месяце нулевой (впервые с июня 1991 г.). Одновременно Минэкономразвития в своем аналитическом обзоре указало на то, что вкупе с сезонным удешевлением плодоовощной продукции резкому замедлению инфляции способствовала слабая динамика совокупного спроса в экономике. В преддверии заседания ЦБ на рынке уже практически не остается сомнений в снижении ключевой ставки 26 июля. При этом публикация "сопутствующих" данных по замедлению инфляции и слабому экономическому росту заметно повышают вероятность снижения ставки сразу на 50 бп. (чему также способствовала и соответствующая риторика главы ЦБ в конце прошлой недели). "Однако мы по-прежнему придерживаемся позиции, что на предстоящем неопорном заседании регулятор ограничится снижением ставки на 25 бп, оставив возможность для смягчения политики сразу на 50 бп для опорного заседания. Напомним, что последний раз ЦБ снижал ставку сразу на 50 бп лишь в декабре 2017 г. - с 8,25% до 7,75% годовых, при этом темпы роста годовой инфляции на тот момент находились вблизи исторических минимумов, составляя 2,5% (по итогам июня 2019 г. темпы инфляции снизились до 4,7% в годовом выражении)", - отмечает специалист ИК "Велес Капитал".
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