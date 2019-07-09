Шансы на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ растут - Уралсиб

"По итогам июня годовая инфляция замедлилась до 4,7%, это верхняя граница прогноза ЦБ по инфляции на конец года. Стремительное замедление годовой инфляции в июне дает возможность рассчитывать на снижение ключевой ставки на заседании в конце июля, правда, мы полагаем, что ЦБ может снизить ставку лишь на 25 б.п. Такое снижение даст Центробанку необходимую гибкость: если нынешнее замедление инфляции было вызвано разовыми факторами, то у ЦБ есть возможность отложить следующее снижение на несколько месяцев, если же замедление продолжится, то в сентябре регулятор сможет снизить ключевую ставку еще раз. Мы полагаем, что, хотя до конца года ЦБ будет смягчать денежно-кредитную политику, он не пойдет на какое-либо радикальное снижение, особенно в условиях, когда сохраняются риски, связанные с бюджетной сферой, из-за неопределенности как и в каком объеме будут использованы средства ФНБ после достижения фондом 7% ВВП. Шаг снижения ключевой ставки в 50 б.п. мы пока рассматриваем как крайне маловероятное событие", - отмечают в Уралсибе.