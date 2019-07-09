Ожидаем ослабления рубля из-за влияния фактора сезонности на платёжный баланс и коррекции цен на нефть - Банк "Санкт-Петербург"

"В среднесрочной перспективе мы ожидаем ослабления рубля из-за влияния фактора сезонности на платёжный баланс и коррекции нефтяных котировок. По нашим оценкам, на горизонте полгода приток валюты по текущему счету почти полностью уйдет на покупки валюты, осуществляемые ЦБ РФ и Минфином в рамках бюджетного правила. Превышение текущего счета над fx-покупками составит лишь около $3-3,5 млрд. В этих условиях рубль может остаться на текущем уровне только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств", - считают аналитики Банка "Санкт-Петербург".