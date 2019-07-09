Какие-то новые истории, способные изменить текущее относительное равновесие валютного рынка, выделить сложно - РФПИ

"Какие-то новые истории, способные изменить текущее относительное равновесие валютного рынка, выделить сложно. В качестве краткосрочного риска для длинных позиций в рубле все видят возможные дивидендные конверсии от нерезидентов, но мы по-прежнему считаем, что кроме краткосрочной волатильности нанести серьезный урон российской валюте они не смогут, учитывая довольно высокий показатель процентной ставки и низкую волатильность. Косвенно на это указывает и рост чистой спекулятивной позиции в рубле с 46,5% до 47,3% от общего числа контрактов. Это ниже июньских максимумов в 60%, но довольно много по историческим меркам", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.