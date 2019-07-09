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09 июля 2019 года 12:43
Нефтяные котировки сохраняют комфортные уровни - "Нордеа Банк"
"Преимущественно нейтральная динамика рисковых активов на глобальных площадках отражается и в движении фьючерсов на нефть, которые торгуются в довольно узких диапазонах. Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Накануне представитель иранской армии отметил, что Тегеран не оставит без ответа задержание своего танкера вблизи Гибралтара. Напомним, что 4 июля танкер Ирана был задержан британскими властями за транспортировку сырья в Сирию, которая находится под экономическими санкциями ЕС. Сегодня внимание участников рынка привлечет публикация предварительных данных по коммерческим запасам нефти в США от API. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают увидеть снижение запасов сырья на 2,5 mb. В случае реализации данного сценария нефтяные контракты могут получить дополнительную поддержку в вечерние часы", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".
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09 июля 2019 года 18:41
"Сегодня британский фунт достиг минимального значения по отношению к доллару с апреля 2017 года - 1,2440. Понятно, что главным драйвером, толкающим фунт вниз, является полная безрезультатность переговоров Великобритании и Европейского союза. Перспективы жесткого брекзита заставляют многих... читать дальше
.09 июля 2019 года 18:20
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея Bank of America Corporation: покупка от текущих уровней: $29,26, целевой уровень - $30,9, стоп-лосс: $28,4, ожидаемая доходность: +6%; временной горизонт удержания... читать дальше
.09 июля 2019 года 14:37
"Утром нефтяные цены находились под давлением, символически обновив минимум понедельника, но после консолидации резко ушли вверх в начале российской сессии. В данный момент Brent прибавляет 1,2% около отметки $64,7. Котировки нефти вновь "мечутся" между двумя сильными противоположными драйверами.... читать дальше
.09 июля 2019 года 12:03
"Нефть марки Brent продолжает консолидироваться в районе $64 за баррель. Фундаментальной фон по-прежнему остается на стороне покупателей, создавая условия для возобновления восходящей динамики и закрепления выше $65 за баррель. Участники рынка продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке и... читать дальше
.09 июля 2019 года 11:37
"Единая валюта "топчется" вблизи 1,1200. Пара евро/доллар была отброшена к этим отметкам в пятницу, однако курсирует вблизи них в ожидании последующих сигналов со стороны ФРС. При этом динамика смещена в сторону снижения. Со стороны теханализа с первых чисел июля каждый последующий внутридневной... читать дальше
.09 июля 2019 года 11:23
"Нефтяные фьючерсы утром снижаются менее чем на 0,5% после неспособности удержаться в уверенном "плюсе" накануне. Котировки остаются выше ближайших краткосрочных поддержек 62,50 долл. для Brent и 55,50 долл. для WTI, но в то же время не решаются преодолеть сопротивления 66 долл. и 60 долл.... читать дальше
.09 июля 2019 года 11:05
"Нефтяные котировки в начале недели остались в районе прежних уровней при сохранении информационного фона. Фьючерсы на американский сорт WTI показали опережающую динамику, что привело к незначительному сужению спреда между сортами с $6,6 до $6,4 за баррель. Фьючерсы на Brent во второй половине... читать дальше
.09 июля 2019 года 10:29
"Нефть пытается закрепиться выше 64 долл./барр., но пока безуспешно. Конъюнктура ("торговая война" США-Китай) продолжает давить, но опосредованно, иранская тема и потенциальный риск срыва поставок сырья присутствуют, но тоже пока не на повестке дня. На этой неделе в фокусе ежемесячные отчеты по... читать дальше
.09 июля 2019 года 10:07
"Нефть в понедельник "прокалывала" отметку 65 доллара за баррель, но под конец американских торгов ушла ниже 64 долларов. Впрочем, особо агрессивных продаж мы не наблюдали. Пока ждем колебаний нефти в районе 64-65 долларов за баррель с тенденцией к росту, которая может реализоваться при позитивных... читать дальше
.09 июля 2019 года 09:36
Американские фондовые индексы снизились в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник. читать дальше
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