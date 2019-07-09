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09 июля 2019 года 12:03
Рекомендуем удерживать покупки Brent с целью выше $65 за баррель - AMarkets
"Нефть марки Brent продолжает консолидироваться в районе $64 за баррель. Фундаментальной фон по-прежнему остается на стороне покупателей, создавая условия для возобновления восходящей динамики и закрепления выше $65 за баррель. Участники рынка продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке и связанными с ними рисками перебоя поставок сырья на мировом рынке. На прошлой неделе международные инспекторы, осуществляющие контроль за выполнением Тегераном условий ядерной сделки, сообщили о том, что Иран превысил допустимые лимиты обогащения ураном. Стоит отметить, что осознанное нарушение Ираном ядерного соглашения может дать повод Европе также ввести санкции против Ирана. Например, ЕС может установить эмбарго на нефть из Ирана, как это было с 2012 по 2015 гг. Это не имело бы прямого влияния на экспорт нефти Ираном, так как европейцы в любом случае на покупают иранскую нефть с конца 2018 г. из-за санкций США. Однако европейские санкции также могут распространиться на банковский и страховой секторы. В этом случае действующим партнерам Ирана будет ещё сложнее совершать сделки и страховать покупки, тем более, что ни она сделка, связанная с поставками нефти с Ближнего Востока, не обходится без 100% страхового покрытия. На этой неделе кроме обычных данных по изменению запасов нефти в США выйдут также месячные доклады по нефти от ОПЕК и Международного энергетического агентства (в четверг и пятницу соответственно). С учетом ситуации на Ближнем Востоке, а также решения ОПЕК+ продлить действие энергетического пакта на 9 месяцев рекомендуем удерживать покупки Brent с целью выше $65 за баррель", - комментирует ситуацию руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
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