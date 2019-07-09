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09 июля 2019 года 11:23
Инвесторы ждут сигналов, позволяющих оценить потенциальный спрос на нефть - ИК "Велес Капитал"
"Нефтяные фьючерсы утром снижаются менее чем на 0,5% после неспособности удержаться в уверенном "плюсе" накануне. Котировки остаются выше ближайших краткосрочных поддержек 62,50 долл. для Brent и 55,50 долл. для WTI, но в то же время не решаются преодолеть сопротивления 66 долл. и 60 долл. соответственно. Инвесторы ждут сигналов, позволяющих оценить потенциальный спрос на нефть, которыми могут стать ежемесячные отчеты крупнейших отраслевых организаций, ход торговых переговоров США и Китая, а также перспективы денежно-кредитной политики ФРС", - указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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09 июля 2019 года 18:41
"Сегодня британский фунт достиг минимального значения по отношению к доллару с апреля 2017 года - 1,2440. Понятно, что главным драйвером, толкающим фунт вниз, является полная безрезультатность переговоров Великобритании и Европейского союза. Перспективы жесткого брекзита заставляют многих... читать дальше
.09 июля 2019 года 18:20
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея Bank of America Corporation: покупка от текущих уровней: $29,26, целевой уровень - $30,9, стоп-лосс: $28,4, ожидаемая доходность: +6%; временной горизонт удержания... читать дальше
.09 июля 2019 года 14:37
"Утром нефтяные цены находились под давлением, символически обновив минимум понедельника, но после консолидации резко ушли вверх в начале российской сессии. В данный момент Brent прибавляет 1,2% около отметки $64,7. Котировки нефти вновь "мечутся" между двумя сильными противоположными драйверами.... читать дальше
.09 июля 2019 года 12:43
"Преимущественно нейтральная динамика рисковых активов на глобальных площадках отражается и в движении фьючерсов на нефть, которые торгуются в довольно узких диапазонах. Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Накануне представитель иранской... читать дальше
.09 июля 2019 года 12:03
"Нефть марки Brent продолжает консолидироваться в районе $64 за баррель. Фундаментальной фон по-прежнему остается на стороне покупателей, создавая условия для возобновления восходящей динамики и закрепления выше $65 за баррель. Участники рынка продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке и... читать дальше
.09 июля 2019 года 11:37
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.09 июля 2019 года 11:05
"Нефтяные котировки в начале недели остались в районе прежних уровней при сохранении информационного фона. Фьючерсы на американский сорт WTI показали опережающую динамику, что привело к незначительному сужению спреда между сортами с $6,6 до $6,4 за баррель. Фьючерсы на Brent во второй половине... читать дальше
.09 июля 2019 года 10:29
"Нефть пытается закрепиться выше 64 долл./барр., но пока безуспешно. Конъюнктура ("торговая война" США-Китай) продолжает давить, но опосредованно, иранская тема и потенциальный риск срыва поставок сырья присутствуют, но тоже пока не на повестке дня. На этой неделе в фокусе ежемесячные отчеты по... читать дальше
.09 июля 2019 года 10:07
"Нефть в понедельник "прокалывала" отметку 65 доллара за баррель, но под конец американских торгов ушла ниже 64 долларов. Впрочем, особо агрессивных продаж мы не наблюдали. Пока ждем колебаний нефти в районе 64-65 долларов за баррель с тенденцией к росту, которая может реализоваться при позитивных... читать дальше
.09 июля 2019 года 09:36
Американские фондовые индексы снизились в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник. читать дальше
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