Настроение инвесторов в отношении российских евробондов и ЕМ определит выступление председателя ФРС США - Промсвязьбанк

"Снижение цен российских евробондов в понедельник замедлилось. Доходность Russia`29 выросла до 3,81% (+1 б.п.), Russia`47 – до 4,51% (+1 б.п.). "Медвежьи" настроения в отношении ЕМ после выхода сильной статистики по рынку труда в США в пятницу постепенно ослабевают. Высокие доходности суверенных евробондов ЕМ и ожидания вливаний дешевой ликвидности со стороны ФРС и ЕЦБ поддерживают спрос на долги ЕМ. В ближайшие дни настроение инвесторов в отношении российских евробондов и ЕМ определит выступление председателя ФРС с докладом о монетарной политике в Конгрессе и статистика по инфляции США. Если выступление председателя ФРС на этой неделе подтвердит ожидания инвесторов относительно снижения долларовых ставок, то это обеспечит поддержку текущим уровням. В противном случае цены российских евробондов могут скорректироваться вниз", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.