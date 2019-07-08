Цель роста индекса МосБиржи на уровне 2900 пунктов остается актуальной - Промсвязьбанк

"В понедельник российский фондовый рынок на противоречивом внешнем фоне продолжил коррекционное снижение, начатое в прошлую пятницу. Так, продажам способствовала ситуация на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,4%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,5% и 0,6% соответственно. Поддержку нашему рынку могло оказывать восстановление рынка энергоносителей, где нефть марки Brent прибавляла порядка 0,3%, однако этого не хватило для активизации покупателей. В результате к 18:00 мск индекс МосБиржи снизился на 0,6%, до 2819 пунктов. В ходе сегодняшней сессии индекс МосБиржи на фоне давления со стороны внешнего фона и желании части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям протестировал краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов мая. Однако рынку удалось удержаться выше. Отметим, что кроме тренда поддержку рынку могут оказать уровни 2780 и 2730 пунктов. При этом, на наш взгляд, цель роста индекса МосБиржи на уровне 2900 пунктов остается актуальной", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.