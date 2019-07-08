Возможно отступление доллара в район 63 рублей - Промсвязьбанк

"На валютной секции "Московской биржи" рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,4%, торгуясь в районе 63,6 рубля, евро упал на 0,5%, до 71,3 рубля. Отметим, что российскую валюту поддерживают как спрос на валюты развивающихся стран, так и некоторое восстановление цен на нефть. Дополнительным фактором может стать рост спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат. Это может, привести к дальнейшему снижению американской валюты и ее отступлению в район 63 рублей. При этом основными уровнями для доллара сейчас выступают 62,5 и 64 рубля. Выход из этого диапазона, с технической точки зрения, может дать направление дальнейшего среднесрочного движения", - считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.