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08 июля 2019 года 17:52
Главный локальный драйвер российского рынка - дивидендные выплаты - ITI Capital
"Главный локальный драйвер российского рынка - дивидендные выплаты за счет активных покупок и реинвестиций после выплат. В числе самых доходных выплат перед закрытием реестра в июле стоит обратить внимание на МГТС (11%) и ФСК (8%). На следующей неделе, безусловно, это "Сургутнефтегаз" прив. (18+%), дивидендная доходность которого в следующем году будет заметно ниже, учитывая, что USD/RUB до конца года вряд ли превысит 65 и будет на 6% ниже показателя на конец прошлого года", - отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.
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08 июля 2019 года 16:51
"Драгоценные металлы показывали на неделе хорошую динамику, но вышедшие сильные данные по занятости в США укрепили доллар и привели к коррекции на рынке металлов. Ожидания, что ФРС в этом году понизит ставку, могут привести к росту спроса на драгоценные металлы. Опасения для цены на золото... читать дальше
.08 июля 2019 года 13:53
"Ядерная сделка с Ираном и напряженность на Ближнем Востоке продолжают создавать значительный геополитический шум. Однако рынок нефти, по-видимому, выработал иммунитет против воздействия этих угроз, и котировки не показали сколько-нибудь значимой реакции. Уровень глобальных запасов и недавнее... читать дальше
.08 июля 2019 года 13:01
"Усиление покупок доллара в пятницу привело к снижению до 1,1220 по EU/RUSD, что подтвердило тренд на снижение, который продолжается с конца прошлого месяца. В результате пара вернулась под 50-дневную скользящую среднюю, что со стороны теханализа можно рассматривать в качестве дополнительного... читать дальше
.08 июля 2019 года 12:40
Геополитика и сокращение предложения сырья позволяют ценам на нефть закрепиться на комфортных уровнях - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы продолжают расти, несмотря на снижение аппетита инвесторов к рисковым активам. Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $64,4/bbl, WTI растет до $57,7/bbl. На фоне того, что продление сделки ОПЕК+ является уже решенным вопросом, основное внимание... читать дальше
.08 июля 2019 года 11:07
"Нефть на утро понедельника стабильна, торгуется около 64 долл./барр., в фокусе находится тема с иранской ядерной программой. В воскресенье Иран официально объявил о старте обогащения урана выше 3,67% - т.е. выше уровня, оговоренного ранее с другими странами. Это может привести к введению новых... читать дальше
.08 июля 2019 года 10:19
Brent: ожидаем продолжения движения в "боковом" коридоре - 62,5-65,3 доллара за баррель - Инвестиционная палата
"Фьючерс Brent в ходе утренней торговой сессии расположился в районе 64,22 долларов за баррель. Обнародованные на прошлой неделе данные о снижении запасов сырой нефти в США оказали весьма ограниченную поддержку ценам на энергоносители. В ходе ближайших торговых сессий мы ожидаем продолжения... читать дальше
.08 июля 2019 года 10:08
"Иран приступил к производству высокообогащенного урана, тем самым нагнетая мировую напряженность и провоцируя США на ответные действия. В Венесуэле встали два крупнейших НПЗ из-за перебоев электроэнергии. Ослабела активность крупных "медведей", которые еще неделю-другую назад пытались "затащить"... читать дальше
.05 июля 2019 года 18:35
Сильная статистика по занятости в США существенно сокращает вероятность повышения ставки ФРС сразу на 50 бп - ИК "Велес Капитал"
"В пятницу доллар чувствовал себя весьма уверенно, торгуясь в зеленой зоне на большинстве глобальных площадок, - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Еще в утренние часы доллар демонстрировал заметный рост в паре с евро после выхода... читать дальше
.05 июля 2019 года 16:18
"Данные по занятости в США вышли неожиданно сильными, - указывают эксперты FxPro. - В июне работодатели создали 224 тыс. рабочих мест, против ожидавшихся 160, перечеркнув опасения резкого охлаждения экономики. Сильные данные вызвали немедленные покупки доллара, укрепив его на 0.3% менее чем за... читать дальше
.05 июля 2019 года 14:58
"В последнее время на мировом валютном рынке активно обсуждается тема возможной девальвации доллара США. Понятно, что эти разговоры возникли на почве различных заявлений американского президента, которые он делает в своем твиттере. Например, во вторник Дональд Трамп прямо сказал, что ЕЦБ и... читать дальше
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