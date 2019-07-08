Полагаем, что золото имеет высокий потенциал роста - УК "Альфа-Капитал"

"Драгоценные металлы показывали на неделе хорошую динамику, но вышедшие сильные данные по занятости в США укрепили доллар и привели к коррекции на рынке металлов. Ожидания, что ФРС в этом году понизит ставку, могут привести к росту спроса на драгоценные металлы. Опасения для цены на золото вызывают рост импортных пошлин на этот драгметалл в Индии с 10 до 12,5%. Мы все же полагаем, что золото имеет высокий потенциал роста. Серебро выглядит привлекательным активом, также оптимистично смотрим на платину", - указывает аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов.