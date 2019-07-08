На фоне выхода рынка акций на пик дивидендных отсечек желающих рисковать в акциях становится все меньше - "Открытие Брокер"

Хотя торговая активность на рынке акций пока находится на уровнях пятницы, важных для рынков событий стало еще меньше. В целом рынки находятся под впечатлением от пятничной статистики с рынка труда США и опасений того, что ФРС отложит снижение коридора базовой ставки на заседании в конце июля. Российский рынок показывает локальную перекупленность, являясь одним из самых доходных в мире с начала года. Соответственно, отмечает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев, периодическая фиксация прибыли в наиболее ликвидных бумагах вполне допустима. В биржевых "стаканах" на стороне предложения в российских акциях blue chips накопились большие объёмы бумаг на продажу. Но при этом сегодня рынок продолжают удерживать высоким спросом в акциях "Газпрома". В то же время индекс опционной волатильности RVI к середине дня влили ниже отметки 18,9 пункта, что должно бы настораживать "быков" на рынке. При этом в некоторых дальних ОФЗ-ПД еще сохраняются покупки. Впрочем, и здесь уже инвесторы повышают спрос на менее рискованную короткую дюрацию. На фоне выхода российского рынка акций на пик дивидендных отсечек желающих рисковать в акциях становится все меньше. К середине сессии объём сделок на основной секции "Московской биржи" составил около 25 млрд рублей, что приблизительно равно показателям пятницы в это же время.