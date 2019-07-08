Коррекция рынка акций не представляет для "быков" особой опасности - ИК "Велес Капитал"

"Российские фондовые индексы в первой половине сессии скорректировались ближе к поддержкам (2810 и 1390 пунктов по индексу МосБиржи и РТС соответственно). На данный момент на рынке проходит спокойная коррекция с некоторым потенциалом дальнейшего снижения, не представляющая для "быков" особой опасности", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.