Доллар слабеет к рублю в преддверии выступления главы ФРС США - БКС

"Рубль с открытия продолжил терять позиции как против доллара, так и против евро. В паре с долларом рубль преодолел важное сопротивление 63,7. В целом причиной для такой тенденции стала статистика по рынку труда США, которая показала в пятницу большее чем ожидалось число созданных новых рабочих мест за месяц. Это несколько снижает уверенность в мягкой монетарной политике ФРС. Хотя, по данным сервиса FED Watch, вероятность снижения ставки в июле все еще выше 90%. Сегодня рынок ждет выступления главы ФРС Пауэлла, который может поведать подробности видения регулятором своей будущей монетарной политики. Скорее всего, в текущих реалиях не стоит ждать двух снижений ставки до конца года. Интрига будет заключаться в том, пойдет ли Пауэлл на поводу у рынка и Трампа и решится ли на снижение ставки уже в июле. Очевидно, это будет беспрецедентное смягчение монетарной политики при такой силе рынка труда. Также не на пользу всем развивающимся рынкам пошла новость об увольнении президентом Турции главы турецкого ЦБ. Такой шаг вызывает вопросы относительно независимости политики Центробанков и в других странах. Но реакция на это событие была скорее эмоциональной и очень краткосрочной. Активная фаза дивидендного сезона на российском фондовом рынке также говорит не в пользу рубля. Акционеры, прежде всего нерезиденты, могут переводить часть полученных дивидендов в валюту. В результате влияния совокупности факторов пара доллар/рубль сегодня достигла верхней границы восходящего краткосрочного канала. После утреннего роста доллар по отношению к рублю сменил направление динамики на нейтральное. Скорее всего, сегодня usd/rub попробует проверить область 63,6-63,7 руб. в качестве поддержки. В целом же краткосрочной целью импульса роста видится область сопротивления 64,4 руб." - указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Константин Карпов.