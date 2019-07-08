В условиях выполнения целей по индексу МосБиржи основной альтернативой станут инструменты fixed income - "НФК-Сбережения"

"По итогам 1-й торговой недели июля можно отметить сохранение инерции тренда июня. Напомним, что по итогам прошлого месяца индексы МосБиржи и РТС выросли на 3,77% и 7,26% соответственно. При этом все отраслевые индексы (как в долларовом, так и в рублевом эквивалентах) выросли. Такая динамика полностью соответствовала трендам, отмеченным по итогам полугодия. За 6 месяцев текущего года индексы МосБиржи и РТС выросли на 16,74% и 29,18%! Лидерами среди отраслевых стали индексы электроэнергетики (+23,91%), телекоммуникаций (+17,65%), а также банков и финансов (+15,35%). В число отраслевых индексов с наихудшей динамикой попали индексы химического производства (+0,68%), металлов и добычи (+3,18%) и транспорта (+3,85%). Таким образом, волна роста наблюдается уже достаточно долго и динамика с начала июля, действительно, может быть обусловлена наличием инерции. Поскольку данные статистики свидетельствуют об ухудшении ожиданий касательно ситуации в реальном секторе экономики. В частности, темп роста ВВП по итогам квартала составил всего 0,5%, а индексы деловой активности в сфере производства и в сфере услуг опустились ниже значений в 50 пунктов. Не стоит забывать о продолжении восстановительной динамики рубля. Сохранение такой тенденции будет оказывать давление на рублевые котировки активов. Кроме того, в качестве меры поддержки экономики Банк России может уже на ближайшем заседании вновь понизить ключевую ставку. Однако такой шаг, хотя и будет благоприятно сказываться на снижении стоимости финансовых ресурсов для заемщиков в длительной перспективе, вместе с тем локально усилит давление на уровень маржи финансовых организаций и поспособствует продолжению восстановления рубля. Подобные ожидания способны привести к началу коррекции на финансовых рынках. Восходящий тренд по индексу МосБиржи наблюдается уже несколько лет, при этом при рассмотрении технической картины инструмента на недельном графике, можно отметить, что котировки достигли технических целей роста в виде верхней границы восходящего канала. Очевидно, что в условиях укрепления рубля момент для продажи российских акций выглядит весьма подходящим, тем более, что ожидание снижения ключевой ставки может обеспечить необходимый спрос на продаваемые активы. Указанные обстоятельства усиливают привлекательность долговых инструментов, поскольку укрепление валюты и снижение процентных ставок могут поспособствовать росту цен долговых инструментов. Таким образом, помимо фиксированной доходности инвесторы могут сделать ставку на реализацию этих тенденций и обеспечить дополнительную доходность. С начала текущего года индекс IFX-Cbonds-P уже вырос более чем на 3,2%, что служит подтверждением вышесказанному", - комментирует ситуацию главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.