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08 июля 2019 года 13:53
Рынок нефти выработал иммунитет против геополитического шума - Julius Baer
"Ядерная сделка с Ираном и напряженность на Ближнем Востоке продолжают создавать значительный геополитический шум. Однако рынок нефти, по-видимому, выработал иммунитет против воздействия этих угроз, и котировки не показали сколько-нибудь значимой реакции. Уровень глобальных запасов и недавнее решение стран-производителей нефти сохранить установленные ограничения объемов производства говорят о том, что на рынке сохраняется баланс спроса и предложения несмотря на американские санкции против Ирана. Рост производства сланцевой нефти в США и слабый глобальный спрос снижают обеспокоенность по поводу возможной нехватки предложения. Вероятность завершения конфликта вооруженным противостоянием выглядит маловероятной, учитывая, что все вовлеченные стороны опасаются возможных последствий. Участники могут найти политическое решение, которое позволит им сохранить репутацию. Вероятность последнего во многом зависит от того, как долго текущая администрация будет оставаться у власти в США", - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер.
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08 июля 2019 года 16:51
"Драгоценные металлы показывали на неделе хорошую динамику, но вышедшие сильные данные по занятости в США укрепили доллар и привели к коррекции на рынке металлов. Ожидания, что ФРС в этом году понизит ставку, могут привести к росту спроса на драгоценные металлы. Опасения для цены на золото... читать дальше
.08 июля 2019 года 13:01
"Усиление покупок доллара в пятницу привело к снижению до 1,1220 по EU/RUSD, что подтвердило тренд на снижение, который продолжается с конца прошлого месяца. В результате пара вернулась под 50-дневную скользящую среднюю, что со стороны теханализа можно рассматривать в качестве дополнительного... читать дальше
.08 июля 2019 года 12:40
Геополитика и сокращение предложения сырья позволяют ценам на нефть закрепиться на комфортных уровнях - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы продолжают расти, несмотря на снижение аппетита инвесторов к рисковым активам. Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $64,4/bbl, WTI растет до $57,7/bbl. На фоне того, что продление сделки ОПЕК+ является уже решенным вопросом, основное внимание... читать дальше
.08 июля 2019 года 11:07
"Нефть на утро понедельника стабильна, торгуется около 64 долл./барр., в фокусе находится тема с иранской ядерной программой. В воскресенье Иран официально объявил о старте обогащения урана выше 3,67% - т.е. выше уровня, оговоренного ранее с другими странами. Это может привести к введению новых... читать дальше
.08 июля 2019 года 10:19
Brent: ожидаем продолжения движения в "боковом" коридоре - 62,5-65,3 доллара за баррель - Инвестиционная палата
"Фьючерс Brent в ходе утренней торговой сессии расположился в районе 64,22 долларов за баррель. Обнародованные на прошлой неделе данные о снижении запасов сырой нефти в США оказали весьма ограниченную поддержку ценам на энергоносители. В ходе ближайших торговых сессий мы ожидаем продолжения... читать дальше
.08 июля 2019 года 10:08
"Иран приступил к производству высокообогащенного урана, тем самым нагнетая мировую напряженность и провоцируя США на ответные действия. В Венесуэле встали два крупнейших НПЗ из-за перебоев электроэнергии. Ослабела активность крупных "медведей", которые еще неделю-другую назад пытались "затащить"... читать дальше
.05 июля 2019 года 18:35
Сильная статистика по занятости в США существенно сокращает вероятность повышения ставки ФРС сразу на 50 бп - ИК "Велес Капитал"
"В пятницу доллар чувствовал себя весьма уверенно, торгуясь в зеленой зоне на большинстве глобальных площадок, - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Еще в утренние часы доллар демонстрировал заметный рост в паре с евро после выхода... читать дальше
.05 июля 2019 года 16:18
"Данные по занятости в США вышли неожиданно сильными, - указывают эксперты FxPro. - В июне работодатели создали 224 тыс. рабочих мест, против ожидавшихся 160, перечеркнув опасения резкого охлаждения экономики. Сильные данные вызвали немедленные покупки доллара, укрепив его на 0.3% менее чем за... читать дальше
.05 июля 2019 года 14:58
"В последнее время на мировом валютном рынке активно обсуждается тема возможной девальвации доллара США. Понятно, что эти разговоры возникли на почве различных заявлений американского президента, которые он делает в своем твиттере. Например, во вторник Дональд Трамп прямо сказал, что ЕЦБ и... читать дальше
.05 июля 2019 года 12:59
"Краткосрочные спекулянты на фьючерсном рынке железной руды начали фиксацию прибыли, что привело к падению котировок почти на 10% в течение последних нескольких дней. - комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. По нашим оценкам, проблемы на... читать дальше
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