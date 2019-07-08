К концу недели USD/RUB вполне может дойти до 64,50 - FxPro

"Рост доллара после сильной статистики по Nonfarm Payrolls из США в пятницу лишь дополнительно усилил тренд на ослабление российской валюты. USD/RUB в понедельник утром касалась 64, поднявшись до уровней трехнедельной давности. В последние две недели заметен практически равномерный тренд на укрепление доллара к рублю. В то же время не стоит ждать, что российская валюта будет нести потери каждый день. Вполне вероятно, что спокойные торги понедельника в целом будут способствовать укреплению курса, в то время как по итогам недели все же более вероятен рост доллара к рублю в область 64,50. Сильные данные по занятости в США поддержали котировки нефти, что способно благоприятно отразиться на отношении инвесторов к российской валюте и укрепить аппетит к рисковым активам. С другой стороны, при неплохих данных, ФРС менее склонна смягчать политику уже в июле, что заставляет участников рынка пересматривать свои ожидания и распродавать акции после касания ими пиковых уровней. Обновление торговой стратегии второго полугодия крупными участниками рынка может обернуться усилением давления на рубль. В этом отношении пятничные данные рынка труда лишь стали дополнительным подтверждением наших более ранних предположений относительно российской валюты, для которой вторая часть года вряд ли окажется столь же успешной, что и первая. К концу недели USD/RUB вполне может дойти до 64,50, а до конца месяца - к 65,50-66. От EUR/RUB вряд ли стоит ожидать такой же "прыти". Паре по силам закрепиться выше 72 на этой неделе, но 73 может стать серьезным препятствием в перспективе месяца", - комментируют ситуацию аналитики FxPro.