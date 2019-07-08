Атон снизил рейтинг ADR Газпрома до "на уровне рынка"

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила рейтинг для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) c "выше рынка" до "на уровне рынка", сообщается в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость этих бумаг, установленная аналитиками "Атона", не изменилась и составляет $7,4 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Газпрома", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $7,24 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,79 за штуку.