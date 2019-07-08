Геополитика и сокращение предложения сырья позволяют ценам на нефть закрепиться на комфортных уровнях - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в утренние часы продолжают расти, несмотря на снижение аппетита инвесторов к рисковым активам. Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $64,4/bbl, WTI растет до $57,7/bbl. На фоне того, что продление сделки ОПЕК+ является уже решенным вопросом, основное внимание участников рынка теперь будет направлено на данные по мировым запасам сырья и добыче нефти в США, а также на перспективы глобального спроса на энергоносители. На предстоящей неделе ожидаются публикации ежемесячных отчетов ОПЕК (11.07) и МЭА (12.07), в которых аналитики будут оценивать изменение запасов нефти в странах ОЭСР, чтобы понять, насколько сбалансированным становится рынок благодаря сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Кроме того, внимание будет направлено и на развитие ситуации вокруг отношений между Ираном и США. Напомним, что Иран прекратил выполнять обязательства по ядерной сделке и стал наращивать запасы обогащенного урана в ответ на санкции, введенные Штатами против иранского экспорта нефти. Таким образом, геополитика и сокращение предложения сырья странами ОПЕК+ позволяют ценам на нефть закрепиться на комфортных уровнях", - отмечают в "Нордеа Банке".