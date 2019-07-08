Комфортные уровни нефтяных котировок позволят рублю чувствовать себя лучше валют-аналогов - "Нордеа Банк"

"Российская валюта вернулась на более слабые уровни в основных валютных парах на фоне ухудшения настроений на глобальных площадках. В пятницу рубль слабел (-0,5% в паре с долларом США) вместе с остальными валютами развивающихся стран (FXJPEMCS Index -0,6%) на фоне публикации сильных данных по американскому рынку труда, которые поставили под сомнение снижение ключевой ставки ФРС на июльском заседании. В утренние часы не добавляет оптимизма рисковым активам и информация о том, что президент Турции Р. Эрдоган отправил в отставку председателя турецкого Центрального банка. Такие действия усиливают сомнения в способности турецкого ЦБ проводить независимую денежно-кредитную политику, что оказывает давление на лиру, которая в утренние часы теряет более 2%. Тем не менее, пока это довольно локальная история, которая имеет слабое влияние на валюты развивающихся стран. Поддержку рублю продолжает оказывать стабилизация нефтяных цен, закрепившихся на отметках выше $64/bbl, и хотя на этой неделе динамику рубля и валют развивающихся стран определят сигналы от представителей ФРС в отношении дальнейшей монетарной политики, комфортные уровни нефтяных котировок позволят рублю чувствовать себя лучше валют-аналогов", - полагают аналитики "Нордеа Банка".