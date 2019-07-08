Текущие уровни в паре доллар/рубль близки к равновесным - Промсвязьбанк

"На прошлой неделе на глобальном валютном рынке американский доллар продолжил демонстрировать укрепление. Публикация сравнительно сильных данных по рынку труда США уменьшила вероятность резкого снижения ставки ФРС сразу на 50 пунктов. Российский рубль на прошлой неделе оказался под локальным давлением – пара доллар/рубль превысила отметку 63,80. Текущие уровни в паре доллар/рубль, на наш взгляд, близки к равновесным. На горизонте ближайшей недели ориентируемся на диапазон 63-64,50 руб./долл." - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.