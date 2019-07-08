Российские еврооблигации на предстоящей неделе будут консолидироваться вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк

"В пятницу российские суверенные евробонды были под давлением продавцом. Доходность Russia`29 выросла до 3,80% (+2 б.п.), Russia`47 – до 4,50% (+3 б.п.). Коррекция в российских евробондах проходила вслед за долларовым "бенчмарком", доходность UST-10 в пятницу выросла до 2,0% (+8 б.п.). Доходность российских евробондов вернулась к уровням 2016 г., когда ставка ФРС была 0,75%. То есть цены российских еврооблигаций уже учитывают 7 шагов снижения ставки ФРС по 25 б.п., что достаточно агрессивно. На текущей неделе (среда-четверг) предстоит выступление председателя ФРС в Конгрессе США с полугодовым докладом о монетарной политике. Также в среду будет опубликован протокол предыдущего заседания ФРС. В свете критики ФРС со стороны Д. Трампа жесткой ДКП и рисков замедления экономики США инвесторы будут ждать сигналов о снижении базовой ставки. Ожидаем, что российские еврооблигации на предстоящей неделе будут консолидироваться вблизи текущих уровней", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.