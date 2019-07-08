Рассчитываем, что нефть будет находиться в диапазоне 62-64 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Нефть на утро понедельника стабильна, торгуется около 64 долл./барр., в фокусе находится тема с иранской ядерной программой. В воскресенье Иран официально объявил о старте обогащения урана выше 3,67% - т.е. выше уровня, оговоренного ранее с другими странами. Это может привести к введению новых санкций против Ирана и усилению геополитической напряженности, создавая угрозы срыва поставок нефти. Однако мы считаем это не сиюминутной темой. Сейчас на нефть больше оказывает влияние конъюнктура и сантимент. Последний складывается пессимистично: спекулянты 8 недель подряд сокращают чистые длинные позиции по Brent. На текущую неделю мы рассчитываем, что нефть будет находиться в зоне 62-64 долл./барр." - указывает специалист Промсвязьбанка Екатерина Крылова.