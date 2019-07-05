Дивидендная доходность Сбербанка по итогам 2019 г. должна составить 8,5-10% - Альфа-банк

"Сбербанк представил финансовые результаты за 6М19 по РСБУ., - отмечают аналитики Альфа-банка. - Мы считаем отчетность УМЕРЕННО ПОЗИТИВНОЙ для акций банка. Чистая прибыль за 6М19 выросла на 12% г/г при сильном ROAE 22,4%. Чистая процентная маржа стабилизировалась на уровне мая; вероятно, в ближайшие месяцы ее поддержит снижение стоимости фондирования (на фоне снижения процентных ставок). Динамика стоимости риска по-прежнему вселяет оптимизм, оставаясь ниже прогноза Сбербанка на 2019 г., (в июне банк высвободил еще часть резерва по долгу Агрокора), что указывает на возможности понижения годового прогноза этого показателя.

Акции торгуются по коэффициенту 2019П P/BV на уровне 1,2x (на уровне среднего за последние 2 года) и по коэффициенту 2019П P/E на уровне 5,8x (на 4% выше среднего за 2 года). В то же время это все еще предполагает дисконты в 25% и 19% к максимумам февраля-марта 2018 г. Дивидендная доходность Сбербанка по итогам 2019 г. должна составить 8,5-10% (соответственно по обыкновенным и привилегированным акциям), что выше исторических уровей 5-6%".

Чистый процентный доход за июнь 2019 г. составил 101 млрд руб., что на 7% ниже г/г и на 6% ниже м/м в связи с 1) изменениями в методологии расчета (проценты по кредитам 3 стадии стали учитываться как высвобождение резервов, а не как процентный доход), и 2) эффектом снижения ставок по кредитам с плавающими ставками, указывается в обзоре Альфа-банка. Чистая процентная маржа стабилизировалась на уровне мая, тогда как снижение стоимости фондирования пока еще не ощутимо и, вероятно, окажет поддержку ЧПМ только в ближайшие месяцы. Чистый комиссионный доход снизился на 3% г/г в июне; в итоге его рост за 1П19 составил 6% г/г. Замедление роста комиссионного дохода с 2018 г. связано, главным образом, с более равномерным распределением расходов по программе лояльности на протяжении этого года в сравнении с 2018 г.

Расходы на совокупные резервы за 6M19 составили 31 млрд руб., что на 77% ниже г/г, при стоимости риска всего в 0,32%. Чистые отчисления в резервы за июнь составили всего 1 млрд руб. (стоимость риска равна 0,1%) на фоне укрепления рубля и высвобождения связанных с долгом Агрокора резервов (в дополнение к 11,2 млрд руб., которые банк высвободил в апреле). Без учета этого эффекта и эффекта укрепления рубля с начала года, стоимость риска за 6М19, по оценке аналитиков Альфа-банка, составила бы 0,8%, что все еще значительно ниже годового прогноза Сбербанка (1,3%).

"Операционные расходы выросли на 8% г/г за 6М19 - главным образом на фоне перевода сотрудников Сбербанк-Технологии в ПАО Сбербанк (по нашей оценке, операционные расходы выросли примерно на 4% г/г без учета этого эффекта). В ближайшие месяцы он сойдет на нет. Чистая прибыль Сбербанка за июнь 2019 г. составила 75 млрд руб. (что на 9% выше г/г) при ROAE 22,5%. В итоге чистая прибыль за 6М19 составила 444 млрд руб. (+12% г/г) при ROAE 22,4%. Коэффициент достаточности капитала первого уровня Н1.1 снизился на 40 б. п. м/м до 11,3%. Это было вызвано дивидендными выплатами в размере 361 млрд руб. (-120 б. п.) и нейтрализовано включением аудированной прибыли за 1К19 в капитала 1-го уровня (+70 б.п.)", - заключает специалисты Альфа-банка.