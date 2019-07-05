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05 июля 2019 года 17:30
Статистика по рынку труда США ослабила позиции рубля - БКС
"В пятницу курс рубля большую часть дня демонстрировал преимущественно нейтральную динамику, курсируя около отметки 63,5, но ближе к вечеру, после выхода неожиданно сильных данных по рынку труда США, российская валюта начала демонстрировать слабость, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - На наш взгляд, риск-аппетиты испытают дискретное охлаждение, давление на валюты развивающихся стран и рисковые активы краткосрочно может возрасти. Данные по американскому рынку труда не случайно оказались в центре внимания инвесторов. Выход слабых данных подпитал бы уверенность рынков в снижении ставки ФРС на июльском заседании. Теперь же рынки могут несколько усилить сомнения в готовности Федрезерва понижать ставки. Еще одним поводом для усиления рыночных сомнений может стать торговое перемирие США и Китая. На наш взгляд, некоторая стабилизация внешнеторговых рисков может дать американскому регулятору больше времени на раздумья. Из значимых факторов поддержки рубля актуальными остаются восстановление нефтяных котировок и высокий спрос на ОФЗ. Полагаем, что на предстоящей неделе интерес к рублевому долгу не испытает существенного снижения. В результате ожидаем движения курса рубля в диапазоне 63,5-65,3".
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05 июля 2019 года 18:35
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.05 июля 2019 года 16:18
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.05 июля 2019 года 09:30
Рынки акций слабо растут в ожидании свежей статистики и новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем
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.04 июля 2019 года 13:54
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