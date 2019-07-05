По нашим оценкам, вероятность снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ составляет 65% - ВТБ Капитал

По оценкам аналитиков ВТБ Капитала, вероятность снижения ключевой ставки на ближайшем заседании составляет 65%, при условии, что в ближайшие недели Банк России не поменяет своим прогнозы по итогам июля, в течение двух недель до принятия решения обменный курс рубля останется стабильным (то есть рубль не ослабнет относительно доллара более чем на 2,5% или 1,5 руб.); ИПЦ за июнь окажется в пределах ожидаемых 4,7–4,8%, а инфляция в годовом выражении, скорректированная на сезонные факторы, останется ниже 4%.