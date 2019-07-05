Атон поднял рейтинг акций Мосбиржи до "выше рынка", но снизил оценку на 2%

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Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила рейтинг для акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с "на уровне рынка" до "выше рынка", сообщается в обзоре аналитиков ИК Михаила Ганелина и Анны Бутко.

В то же время прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "Атона", была понижена со 127 рублей до 125 рублей за штуку.

"Мы прогнозируем ускорение темпов роста комиссионного дохода на 14% в 2019 году - до 27 млрд рублей. В частности, мы прогнозируем, что комиссии на денежном рынке покажут сильные результаты на фоне увеличения дюрации операций РЕПО. Поскольку все больше крупных российских компаний получают прямой доступ к рынку РЕПО. Производные финансовые инструменты также демонстрируют хорошую динамику за счет роста доли торгов сырьевыми инструментами, где комиссии выше, чем в валютных. Рост объемов торгов в акциях, который мы наблюдали в мае-июне, может стать еще одним драйвером, если он продолжится во втором полугодии 2019 года. Депозитарные и расчетные услуги, наряду с прочими услугами, также покажут двузначный рост в этом году, обусловленный органическим ростом финансовых расчетов в России. Важно отметить, что ожидаемый рост комиссионного дохода зависит не от объемов торгов, которые в некоторых сегментах снижаются, а от запуска новых маржинальных инструментов и перехода клиентов к продуктам с более высокой комиссией биржи", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что постепенное увеличение денежной позиции биржи до более 80 млрд рублей и в целом стабильные остатки на счетах клиентов в этом году должны смягчить негативное влияние ожидаемого снижения рублевых процентных ставок, которое аналитики ожидают увидеть в ближайшие годы. В этой связи они не прогнозируют существенного снижения процентных доходов биржи в 2019-2023 годах. По их оценкам, процентный доход упадет в 2019 году на 3% - до 15 млрд рублей.

"Менеджмент биржи прогнозирует рост операционных расходов на 9-12% в 2019 году, что представляется относительно высоким показателем и тревожит инвесторов. Это связано, в том числе, с развитием новых трейдинговых услуг, например, в торговле зерном. В то же время в первом квартале 2019 года операционные расходы выросли всего на 6%, и мы думаем, что менеджмент понизит свои прогнозы по расходам в скором времени до ниже 9%", - полагают эксперты.

По оценке аналитиков, дивидендная доходность акций "Московской биржи" составляет порядка 8%. "Биржа может выплатить около 17 млрд рублей в качестве дивидендов за 2019 год, что соответствует коэффициенту выплаты 87%, или 7,5-7,7 рубля на акцию, обеспечивая доходность 8% - привлекательный уровень, на наш взгляд", - пишут они.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 126,4 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 107,2 рубля за штуку.