.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  РФ стоит в начале длинного цикла смягчения кредитных условий в попытках поддержать экономический рост - Райффайзенбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
05 июля 2019 года 15:21

РФ стоит в начале длинного цикла смягчения кредитных условий в попытках поддержать экономический рост - Райффайзенбанк

На взгляд аналитиков Райффайзенбанка, интересным является сегодняшнее заявление председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной: "Сейчас мы видим: проинфляционные риски небольшие и продолжают снижаться. Мы видим последние слабые данные экономики, и конечно, это нас заставит, видимо, серьезно в июле подумать по поводу траектории снижения ставок. Исходя из этого, будем выбирать и шаг." Это заявление вместе с предстоящим ослаблением регуляторных условий, по мнению экспертов Райффайзенбана,к означает, что РФ стоит в начале длинного цикла смягчения кредитных условий в попытках поддержать экономический рост (возможно, что и диапазон нейтральной ставки с текущих 6-7% будет пересмотрен в сторону понижения). В целом это будет основной тенденцией на всех рынках в среднесрочной и даже долгосрочной перспективе, принимая по внимание по сути уже произошедший разворот курса монетарной политики ФРС (“накачивание деньгами экономики, чтобы как можно дольше отсрочить кризис” – высокий уровень долга не оставляет иного выбора).

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
05 июля 2019 года 18:35
Сильная статистика по занятости в США существенно сокращает вероятность повышения ставки ФРС сразу на 50 бп - ИК "Велес Капитал"
"В пятницу доллар чувствовал себя весьма уверенно, торгуясь в зеленой зоне на большинстве глобальных площадок, - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Еще в утренние часы доллар демонстрировал заметный рост в паре с евро после выхода...    читать дальше
.
05 июля 2019 года 16:18
Данные по занятости в США вышли неожиданно сильными - FxPro
"Данные по занятости в США вышли неожиданно сильными, - указывают эксперты FxPro. - В июне работодатели создали 224 тыс. рабочих мест, против ожидавшихся 160, перечеркнув опасения резкого охлаждения экономики. Сильные данные вызвали немедленные покупки доллара, укрепив его на 0.3% менее чем за...    читать дальше
.
05 июля 2019 года 14:58
Пока доллар будет укрепляться - ИК QBF
"В последнее время на мировом валютном рынке активно обсуждается тема возможной девальвации доллара США. Понятно, что эти разговоры возникли на почве различных заявлений американского президента, которые он делает в своем твиттере. Например, во вторник Дональд Трамп прямо сказал, что ЕЦБ и...    читать дальше
.
05 июля 2019 года 12:59
Железная руда дешевеет из-за фиксации прибыли инвесторами - Julius Baer
"Краткосрочные спекулянты на фьючерсном рынке железной руды начали фиксацию прибыли, что привело к падению котировок почти на 10% в течение последних нескольких дней. - комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. По нашим оценкам, проблемы на...    читать дальше
.
05 июля 2019 года 11:42
Сделка ОПЕК+ позволит нефтяным ценам оставаться выше отметки в $60/bbl - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки стабилизировались после падения более чем на 6% в начале недели. Фьючерсы на Brent торгуются в районе $63,2/bbl, WTI - $56,6/bbl. Напомним, что во вторник страны ОПЕК+ решили продлить сделку по сокращению добычи нефти на 9 месяцев. На этом фоне внимание участников рынка теперь...    читать дальше
.
05 июля 2019 года 09:30
Рынки акций слабо растут в ожидании свежей статистики и новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем
Рынки акций Азии торгуются в слабом плюсе. В США торги в четверг не проводились по случаю Дня независимости. Цена нефти Brent слабо растет и торгуется у $63,4 за баррель, WTI дешевеет.    читать дальше
.
04 июля 2019 года 17:48
Инвесторы продолжают верить в рынок акций и игнорируют риски - ГК "ФИНАМ"
"Один из самых надежных индикаторов финансового рынка в связи с предстоящей рецессией - это процентные ставки по облигациям с разными сроками погашения. Наблюдаемая инверсия и новый раунд слабых экономических данных укрепляет опасения инвесторов о мрачных перспективах экономики США. Более того, в...    читать дальше
.
04 июля 2019 года 14:21
Рынок европейского госдолга продолжает удивлять - Julius Baer
"Доходности на мировых рынках продолжают снижаться, тогда как показатели по периферийным странам Европы показывают опережающую динамику, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Дарио Месси. - Инвесторы по-прежнему считают, что сохранение мягкой денежно-кредитной...    читать дальше
.
04 июля 2019 года 13:54
Рынок гособлигаций оценивает перспективы дальнейшей политики мировых центробанков - Julius Baer
"В последние дни рынок гособлигаций выглядит так, как будто все перевернулось с ног на голову, - считает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В Соединенных Штатах президент Дональд Трамп предложил в качестве кандидата в совет управляющих...    читать дальше
.
04 июля 2019 года 12:00
Возросшая вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке не позволяет нефтяным котировкам снижаться еще сильнее - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов снижаются после восстановления днем ранее. Контракты на Brent торгуются в районе $63.1/bbl, WTI - $56.7/bbl. Поддержку контрактам вчера оказали данные по запасам нефти в США, согласно которым запасы сырья в Штатах на прошлой неделе снизились на 1 mb. Тем...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.